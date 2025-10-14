E’ stato chiuso questa mattina il sottopasso di via Crispi a Palermo per i lavori d’asfalto. Si sono formate lunghissime code e automobilisti inferociti.

“Non c’è stata alcuna comunicazione – dicono gli automobilisti rimasti in coda un ora e mezza per superare il sottopasso – Possibile che gli uffici al traffico e l’assessore non comprende che questo tratto con la Ztl in via Roma è fondamentale per migliaia di lavoratori. Iniziare i lavori di giorno in pieno orario di punta è pura follia. In questa città manca tutto anche la programmazione. Si va avanti sempre ad approssimazione, mai che qualcosa venga ben studiato”.

Le code vanno avanti sin dalle prime ore della mattina. Con il traffico impazzito. “Siamo in coda da oltre un’ora. Pensavamo ad un incidente e invece arrivati nei pressi del sottopasso abbiamo trovato la sorpresa – aggiunge un altro automobilista che arriverà con oltre un’ora di ritardo in ufficio – Dall’altro lato il tappo in viale Regione Siciliana per i lavori sul Ponte Corleone, la Ztl in via Roma, chiuso il sottopasso e la frittata è fatta. Siamo a in mano a incompetenti. Questi lavori in questi posti strategici per la città, lo comprende solo chi la vive e non chi sta dietro la scrivania, devono essere fatti di notte. E’ una vergogna”.