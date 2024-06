L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso il 15 giugno un’ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento porto – autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio).

Come cambia la viabilità

Nel dettaglio, viene disposta la delimitazione di aree di cantiere per i singoli tratti interessati ai lavori nelle sotto riportate vie con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative nelle seguenti strade: via Monte Pellegrino da via dei Cantieri a via Ammiraglio Rizzo con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata; lavori previsti dal 17 giugno al 2 luglio. Via Isaac Rabin, da via Ammiraglio Rizzo fino alla rotatoria di via Largo Sellerio con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata; lavori previsti dal 17 giugno al 2 luglio. Via Martin Luter King, da largo Sellerio fino a via Imperatore Federico con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata; fino alla fine dei lavori (previsione 7 giorni). Via Imperatore Federico da via Martin Luter King fino al n. 106 della stessa via Imperatore Federico con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta fino alla fine dei lavori (previsione 7 giorni). Via Imperatore Federico dal civico 46 fino all’incrocio con piazza leoni con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori ( previsione 7 giorni).

L’ordinanza

“I lavori – si legge nell’ordinanza – potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alla relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito”.

Le altre limitazioni

Ci saranno limitazioni anche via Del Fante 100 metri prima e 100 metri dopo a cavallo dell’intersezione con l’asse della Via Cassarà con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane). Via Cassarà, da Via del Fante a rotatoria di piazza Giovanni Paolo II con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane). Via Alcide de Gasperi, carreggiata laterale (adiacente polo tecnico ed edificio postale) con chiusura al traffico durante lavori e circolazione deviata su corsia centrale della stessa Via De Gasperi. Con autorizzazione svolta a destra per i veicoli pesanti in corrispondenza della Via Ausonia fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane). Via Ausonia da via Alcide De Gasperi (lato direzione Val di Mazzara) fino alla Via Praga con divieto di sosta su entrambi i lati con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane). Via Praga da via Ausonia a Via Belgio con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta; fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane). Via Belgio, da viale Strasburgo, compresa area di intersezione con viale Strasburgo fino all’inizio del ponte di Via Belgio con circolazione consentita durante i lavori su metà carreggiata per volta fino alla fine dei lavori (previsione 2 settimane).