Richiesta della maggioranza in stand by. Carta: "Sospensione ultima istanza"

“La sospensione della Ztl è un provvedimento di ultima istanza”: questo è in sintesi il pensiero dell’assessore alla Mobilità Urbana Maurizio Carta. L’esponente della Giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla è intervenuto a proposito della possibile emanazione di un’ordinanza per cercare di lenire gli effetti sul traffico dei lavori nell’area del sottopasso di via Crispi, a Palermo. L’assessore, annunciando l’avvio di un monitoraggio condotto dall’Ufficio Mobilità e dalla Polizia Municipale, ha comunque parlato della sospensione delle limitazioni in via Roma come un provvedimento di extrema ratio. Una risposta che arriva in seguito alla richieste mosse da alcuni esponenti di maggioranza, che hanno avanzato a gran voce la proposta di uno stop temporaneo alle limitazione alla viabilità presenti sull’area di via Roma proprio per far fronte al traffico nell’area del porto.

La Ztl perora resta, avviato monitoraggio traffico

Gli esponenti di centrodestra chiedono infatti un provvedimento dell’Ufficio Mobilità sulla linea di quanto avvenuto durante i lavori eseguiti al sottopasso di via Francesco Crispi. Fatto sul quale l’assessore Maurizio Carta ha dichiarato quanto segue. “Ho preso atto con attenzione dalla richiesta dei consiglieri di maggioranza e della cittadinanza sulla sospensione della ZTL che per la sua natura di provvedimento ambientale e per la sua gestione economia è sempre un provvedimento di ultima istanza. L’Ufficio Mobilità e la Polizia Municipale stanno monitorando constantemente la situazione per valutare l’evoluzione e la necessità di eventuali provvedimenti che saranno tempestivamente comunicati”. In pratica, si prenderanno ulteriori provvedimenti per allegerire la viabilità solo se il traffico in zona sarà troppo congestionato. Altrimenti, si rimarrà con l’attuale assetto.

Ieri la mozione votata dalla maggioranza

Un richiesta mossa ieri in maniera trasversale da diversi esponenti dei gruppi di maggioranza. I consiglieri Gianluca Inzerillo, Dario Chinnici, Domenico, Bonanno, Alessandro Anello e Teresa Leto hanno infatti proposto e votato una mozione per chiedere la temporanea sospensione della Zona a Traffico Limitato di via Roma. Un atto d’indirizzo e che quindi non ha efficacia vincolante rispetto all’attività dei singoli assessorati ma che mira sicuramente a sensibilizzare l’Ufficio Mobilità su una tematica tanto sensibile quanto la viabilità in città, anche alla luce del contemporaneo inizio dei lavori di manutenzione sulla prima corsia del ponte Corleone. “Con questo provvedimento – hanno dichiarato – vogliamo diminuire i non pochi disagi dovuti ai concomitanti interventi necessari in via Crispi e che ridurrebbe anche il traffico veicolare su viale Regione Siciliana – ponte Corleone, lavori che la città attende da tanti anni e che quest’amministrazione, con grande impegno, è finalmente riuscita ad avviare. Si tratterà di una sospensione temporanea per tutta la durata dei lavori”. Fatto che al momento non ha trovato riscontro.

I lavori in via Crispi

Gli interventi sulla bretella lato mare del sottopasso di via Crispi sono iniziati già da qualche giorno. Gli scavi prevedono la sostituzione e lo spostamento di alcuni sottoservizi. Fra questi, i cavi della linea elettrica di Terna e i sistemi di gestione delle acque meteoriche. A disciplinare la viabilità della zona è l’ordinanza 997 del 17 luglio 2023. Secondo quanto previsto, i lavori dovrebbero determinare la chiusura al transito veicolare delle bretelle laterali, a cominciare da quella lato mare. Due gli step di questa prima fase d’interventi. Il primo prevede lo stop al traffico sul tratto compreso fra via Cacioppo e via Patti, oltre che l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta. Dopodichè, gli scavi si sposteranno nell’area compresa fra via Patti e via Sammuzzo, per poi a sua volta dirigersi verso l’altra carreggiata, quella lato monte. Non mancano però le lamentele dei cittadini, dovute soprattutto alle code che si generano nella zona durante le operazioni d’imbarco al porto di Palermo.

