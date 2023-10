Si parte lunedì 16 ottobre

Nuovi lavori nell’area del sottopasso di via Francesco Crispi, a Palermo. Nei giorni in cui si celebra l’inaugurazione del nuovo molo trapezoidale del porto, struttura posta a pochi metri di distanza da piazza XIII Vittime e che dovrebbe diventare un punto di riferimento per cittadini e turisti, l’Amministrazione ha deciso di autorizzare ed avviare un’ulteriore serie di interventi per sostituire alcuni sottoservizi nelle bretelle laterali che attraversano la zona. Opere che seguono a quelle che hanno interessato i coprimuro del sottopasso e che riguarderanno la sostituzione di alcune caditoie, delle tubature di drenaggio delle acque meteoriche e lo spostamento di alcuni cavi elettrici. Opera, quest’ultima, di cui si occuperà una ditta incarica da Terna. Secondo quanto annunciato dagli uffici del Comune di Palermo, i lavori saranno avviati a partire da lunedì 16 ottobre.

Orlando: “Ridurremo al minimo disagi”

Interventi ritenuti necessari dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando e che rappresentano l’ultimo miglio per vedere finalmente rinnovato il sottopasso di via Francesco Crispi.”Si è reso necessario pianificare e coordinare le suddette attività con le attività che verranno realizzate sulla medesima area di cantiere dalla ditta incaricata da Terna Rete Italia S.p.a. per il rinnovo dell’elettrodotto e la sostituzione del cavo interrato – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando -. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di verificare i lavori che le società esterne realizzano sul territorio cittadino e, come in questo caso, unificare per quanto possibile gli interventi al fine di garantire l’esecuzione delle opere a regola d’arte ed il minor disagio possibile per la collettività“.

I precedenti lavori al sottopasso di via Crispi

Interventi che seguono, a qualche mese di distanza, ad una lunga serie di opere che hanno interessato i coprimuro laterale del sottopasso di via Crispi. Lavori che erano stati inseriti addirittura nell’accordo passi e sottopassi 2017-2020 e il cui contratto attuativo è stato firmato il 9 febbraio 2021. Ma per vedere l’inizio dei lavori è stato necessario attendere oltre 18 mesi, quando il 22 agosto 2022 la Tecno Costruzioni ha potuto avviare il cantiere sulla carreggiata in direzione Cala. Interventi che dovevano durare pochi mesi, salvo poi registrare un coprimuro laterale più spesso del previsto. Cronoprogramma quindi dilatato, con le opere che sono state portate a termine soltanto a gennaio 2023. Motivo per il quale l’Amministrazione si è presa qualche mese più, rivedendo la progettazione per rendere più snelli i tempi d’esecuzione dei lavori sulla carreggiata in direzione porto, visto anche che la stessa arteria è fondamentale nell’economia della viabilità dell’asse del lungomare. Missione compiuta. I lavori sono stati infatti avviati il 12 aprile 2023, con il cantiere che è stato rimosso definitivamente nella giornata del 3 luglio 2023.