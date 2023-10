Giochi d'acqua sulle note di Andrea Bocelli

I primi giochi d’acqua al porto di Palermo sulle note di artisti internazionali quali David Guetta, Lady Gaga ed Andrea Bocelli. Queste le note che hanno ispirato la “prima” di Marina, la fontana del nuovo molo trapezoidale del capoluogo siciliano. Una struttura di ultima generazione dotata di 141 ugelli e 106 spot Led RGBW controllati tramite tecnologia DMX. Un fiore all’occhiello di un’opera che rappresenta un’estensione verso il mare della città di Palermo, inaugurata alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e delle principali autorità regionali e cittadine. Dopo aver accompagnato le note dell’inno di Mameli, la fontana Marina ha celebrato la sua prima esibizione davanti al pubblico che si era riunito all’interno dell’area dell’Autorità di Sistema Portuale. Giochi d’acqua iniziati intorno alle 19.30 e che hanno fatto da corollario alle esibizioni sul palco dell’attrice Ester Pantano e della cabarettista Teresa Mannino.

Primo spettacolo d’acqua al molo trapezoidale

Uno spettacolo che ha allietato gli occhi di tutti i presenti all’interno dell’area del Marina Palermo Yatching. Tre in particolare i momenti sonori che hanno accompagnato i giochi d’acqua della fontana Marina, eseguiti sulle note di Hold My Hand di Lady Gagà, di Dangerous, hit del noto Dj David Guetta ma, soprattutto, di Con Te Partirò di Andrea Bocelli. Movimenti concentrici a cui si sono associate diverse scale di colore che andavano dall’azzurro al blu elettrico. Il tutto attorniato dalla cornice della piscina artificiale costruita attorno all’opera. La fontana Marina rappresenta la struttura danzante musicale più grande d’Italia. Un’opera artistica che si muove sul profilo di opere come quella posta in essere a Dubai e realizzata in modo creativo e sostenibile dall’azienda Forme d’Acqua Venice Fountains.

Le caratteristiche di “Marina”, la nuova fontana del molo trapezoidale

Il design presenta tre anelli concentrici con due ali laterali che escono dall’anello esterno più grande. Lungo la figura principale sono allineati 64 ugelli, ciascuno illuminato da uno spot LED e alimentato da due pompe a velocità controllabile, che permettono di portare i getti d’acqua a 6m di altezza. Un anello dinamico dal diametro 6m rende unica l’attrattività della fontana: 6 set generano getti e parabole ruotanti con altezza fino a 15m, dati dagli ugelli dinamici multidirezionali. La particolarità dell’impianto audio consiste nella collocazione dei 6 punti di emissione full range in prossimità della fontana, all’interno del lago, per garantire il massimo impatto sonoro, la perfetta sincronia con i giochi d’acqua e una copertura a 360° della diffusione sonora. Un quadro elettrico in 400V funge da unico centro di controllo e gestisce il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature. Il sistema è dotato di un controller, il quale integra il processo di progettazione e visualizzazione 3D in tempo reale.