Gli imbarcaderi del porto paralizzano l'arteria

Riapre il sottopasso di via Francesco Crispi, a Palermo. La Tecno Costruzioni, ditta che ha eseguito i lavori sul viadotto di piazza XIII Vittime, ha terminato le operazioni di smontaggio del cantiere, liberando l’area dalle barriere e dai relativi new jersey. La carreggiata in direzione porto ha potuto così riaprire i battenti intorno alle 18, dopo che nel corso della giornata si erano registrate code derivanti dalla rimozione del doppio senso di marcia sulla corsia opposta.

Traffico al porto a causa degli imbarcaderi

Ma il traffico non è affatto sparito. Colpa degli imbarcaderi del porto che, come da tradizione ogni lunedì, creano una lunga colonna di auto e mezzi pesanti che parte dall’ingresso del molo Santa Lucia e si estende fino alla Cala. Un problema mai risolto, nonostante l’impiego in passato anche di alcune figure specializzate come i mobility manager. A causa di ciò, il flusso della viabilità ne è uscito fortemente rallentato. Basta infatti che un camion transitasse sulla corsia più esterni all’altezza di via Gerbasi per paralizzare tutto. Tanti gli automobilisti arrabbiati che sono stati costretti ad attendere in coda per diverse decine di minuti. Un problema che non nasce certamente oggi ma che si ripropone puntualmente ogni estate, senza soluzione di continuità. Criticità che la nuova Amministrazione sarà chiamata a risolvere.

La storia dei lavori al sottopasso di via Crispi

Intanto però si registra la riapertura completa del sottopasso di via Crispi. Lavori che erano stati inseriti addirittura nell’accordo passi e sottopassi 2017-2020 e il cui contratto attuativo è stato firmato il 9 febbraio 2021. Ma per vedere l’inizio dei lavori è stato necessario attendere oltre 18 mesi, quando il 22 agosto 2022 la Tecno Costruzioni ha potuto avviare il cantiere sulla carreggiata in direzione Cala. Interventi che dovevano durare pochi mesi, salvo poi registrare un coprimuro laterale più spesso del previsto. Cronoprogramma quindi dilatato, con le opere che sono state portate a termine soltanto a gennaio 2023. Motivo per il quale l’Amministrazione si è presa qualche mese più, rivedendo la progettazione per rendere più snelli i tempi d’esecuzione dei lavori sulla carreggiata in direzione porto, visto anche che la stessa arteria è fondamentale nell’economia della viabilità dell’asse del lungomare. Missione in questo compiuta. I lavori sono stati infatti avviati il 12 aprile 2023, con il cantiere che è stato rimosso definitivamente nella giornata odierna.

Ztl riattivata da mercoledì

Fatto che comporterà infine la riattivazione completa della Zona a Traffico Limitato (ZTL). Da mercoledì 5 luglio alle ore 8 infatti, chi vorrà accedere a via Roma da piazza Giulio Cesare dovrà essere dotato di pass giornaliero o annuale. Altrimenti, rischia di aver comminata una sanzione amministrativa, così come previsto dai regolamenti vigenti dell’Amministrazione Comunale.