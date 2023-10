“I consiglieri comunali di maggioranza hanno presentato una mozione per sospendere la Ztl in via Roma (tratto stazione centrale – via Cavour), Palermo, in entrambe le direzioni, al fine di decongestionare il traffico venutosi a creare a seguito dei lavori iniziati proprio ieri in via Crispi”.

Con questo provvedimento vogliamo diminuire i non pochi disagi dovuti ai concomitanti interventi necessari in via Crispi e che ridurrebbe anche il traffico veicolare su viale Regione Siciliana – ponte Corleone, lavori che la città attende da tanti anni e che quest’amministrazione, con grande impegno, è finalmente riuscita ad avviare. Si tratterà di una sospensione temporanea per tutta la durata dei lavori”, così dichiarano in una nota i consiglieri di maggioranza Teresa Leto, Gianluca Inzerillo, Dario Chinnici, Domenico, Bonanno, Alessandro Anello.

I lavori in via Crispi

Iniziati i lavori sulla bretella laterale del sottopasso di via Crispi, a Palermo. Da lunedì mattina infatti, le maestranze della Elettrovit s.r.l, ditta con sede ad Ottaviano, in provincia di Napoli, hanno avviato gli scavi per lo spostamento dei cavi della linea elettrica per conto di Terna. Operazioni avviate sulla carreggiata lato mare.

Interventi che hanno comportato la chiusura al transito veicolare dell’area compresa fra via Cacioppo e via Patti. Inevitabili i disagi alla viabilità, soprattutto con il sopraggiungere degli imbarchi al porto e con l’afflusso di numerosi cittadini e turisti per visitare l’area del nuovo molo trapezoidale. Intorno alle 16 infatti, l’asse del lungomare presentava una lunga colonna di macchine e mezzi pesanti.

Partono i lavori in via Crispi, traffico nel caos

Già dalle prime luci della mattina, le maestranze sono state al lavoro per effettuare gli scavi di rito. Sul posto una decina di operai che, già intorno all’ora di pranzo, avevano estratto le prime tubature dal sottosuolo. Lavori necessari a spostare alcuni sottoservizi presenti al di sotto del piano stradale. Fra questi, appunto, i cavi elettrici di Terna. Gli interventi però riguarderanno in seguito anche la sostituzione delle caditoie e delle tubature per il drenaggio delle acque meteoriche. I lavori, iniziati oggi, dovrebbero durare circa una quindicina di giorni ed interesseranno a fasi alterne le varie aree del sottopasso di via Crispi.

A disciplinare la viabilità della zona è l’ordinanza 997 del 17 luglio 2023. Secondo quanto previsto, i lavori dovrebbero determinare la chiusura al transito veicolare delle bretelle laterali, a cominciare da quella lato mare. Due gli step di questa prima fase d’interventi. Il primo prevede lo stop al traffico sul tratto compreso fra via Cacioppo e via Patti, oltre che l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta. Dopodichè, gli scavi si sposteranno nell’area compresa fra via Patti e via Sammuzzo, per poi a sua volta dirigersi verso l’altra carreggiata, quella lato monte. Non mancano però le lamentele dei cittadini. Tanti le persone rimaste in coda questa mattina ma, soprattutto, nel primo pomeriggio. Momento del lunedì nel quale si registra l’avvio delle operazioni di imbarco all’interno del porto. Fatto che già normalmente sconvolge la viabilità della zona e che, a maggior ragione con parte della bretella chiusa, provoca diversi disagi.

I precedenti lavori al sottopasso di via Crispi

Interventi che seguono, a qualche mese di distanza, ad una lunga serie di opere che hanno interessato i coprimuro laterale del sottopasso di via Crispi. Lavori che erano stati inseriti addirittura nell’accordo passi e sottopassi 2017-2020 e il cui contratto attuativo è stato firmato il 9 febbraio 2021. Ma per vedere l’inizio dei lavori è stato necessario attendere oltre 18 mesi, quando il 22 agosto 2022 la Tecno Costruzioni ha potuto avviare il cantiere sulla carreggiata in direzione Cala. Interventi che dovevano durare pochi mesi, salvo poi registrare un coprimuro laterale più spesso del previsto. Cronoprogramma quindi dilatato, con le opere che sono state portate a termine soltanto a gennaio 2023. Motivo per il quale l’Amministrazione si è presa qualche mese più, rivedendo la progettazione per rendere più snelli i tempi d’esecuzione dei lavori sulla carreggiata in direzione porto, visto anche che la stessa arteria è fondamentale nell’economia della viabilità dell’asse del lungomare. Missione compiuta. I lavori sono stati infatti avviati il 12 aprile 2023, con il cantiere che è stato rimosso definitivamente nella giornata del 3 luglio 2023.

