All'interno i candidati della compagine di Italia Viva

Consiglieri uscenti, vecchie conoscenze della politica e volti dell’associazionismo e della società civile. Queste sono le anime di “Lavoriamo per Palermo“, lista civica a sostegno del candidato a sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L’esponente di centrodestra non è presente come capolista, ma ha inserito al suo interno ben quattro consiglieri uscenti di Italia Viva. Fra questi vi sono Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa, Francesco Bertolino e il capogruppo di Italia Viva a Sala delle Lapidi Dario Chinnici. Assente invece il presidente del Consiglio Comunale Totò Orlando.

La lista dei nomi di “Lavoriamo per Palermo”

Nomi ai quali si inseriscono alcuni esponenti della società civile. Fra questi quello di Marcello Longo e della giornalista Giulia Noera, coordinatrice cittadina di Italia Viva ed impegnata sulle vicende relative al mondo dell’associazionismo sportivo, in particolare sui disservizi alla piscina comunale. Fra i nomi inseriti nella lista, anche quello dell’ex Italia dei Valori Luisa La Colla.

Di seguito, la lista completa dei nomi inseriti in “Lavoriamo per Palermo”. Antonino Abbate, Salvatore Alotta, Roberta Andò, Gaetana Arena, Francesco Bertolino, Giuseppe Bondì, Salvatore Borgese, Paolo Caracausi, Fernando Carollo, Nadia Cartarasa, Marcello Caruso, Maurizio Castagnetta, Dario Chinnici, Gaetano Cusimano, Carlo Di Pisa, Marcella Donato, Maria Failla, Pietro Gottuso, Valeria Grasso, Nicola Greco, Francesca Gritto.

Ed inoltre Luisa La Colla, Giovanna Lo Coco, Giuseppe Mancuso, Dario Matranga, Gabriele Montera, Giulia Noera, Andrea Perricone, Filippa Piazzese, Giovanna Rappa, Annalisa Riggio, Francesca Russello, Giuseppe Sabato, Salvatore Sardisco, Giuseppa Scafidi, Girolamo Tamburello, Giuseppe Taormina, Domenico Vitale, Giorgia Vitello, Giuseppe Vulcano,