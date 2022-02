Il punto della Cisl Palermo Trapani

Esserci per Cambiare. Si apre il terzo convegno della sigla sindacale Cisl Palermo-Trapani a Isola delle Femmine. A Palermo, invece, il punto della situazione sul sistema dei trasporti e della gestione dei rifiuti e la loro centralità nello sviluppo dell’Isola.

Lavoro, la crisi dei territori, le politiche sociali necessarie in un periodo pandemico che ha svilito il tessuto economico, l’impegno della Cisl in tutto il territorio per la rinascita e in tutte le vertenze più calde. Sono solo alcuni dei temi che saranno al centro del III congresso provinciale della Cisl Palermo Trapani “Esserci per Cambiare”, che si svolgerà i prossimi giovedì 10 febbraio e venerdì 11 nelle sale dell’hotel Saracen, ad Isola delle Femmine.

Elezione del consiglio generale, del segretario generale e della sua segreteria

Duecento i delegati in rappresentanza di 18 Federazioni, oltre agli operatori dei servizi della Cisl e delle associazioni che parteciperanno alla due giorni che si aprirà giovedì 10 alle ore 15 con la relazione del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana mentre a concludere sarà il segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio. Diversi anche gli esponenti delle istituzioni, delle altre confederazioni, del mondo dell’industria, che parteciperanno alla prima giornata. Venerdì mattina dalle 9,30 spazio al dibattito con le conclusioni del segretario generale Cisl nazionale Luigi Sbarra. Nel pomeriggio l’elezione del consiglio generale, del segretario generale e della sua segreteria.

Il Congresso regionale della Federazione dei Trasporti e Ambiente

Si svolgerà martedì 8 febbraio dalle ore 9 presso l’hotel Nh al foro italico di Palermo, il XII Congresso regionale della Federazione dei Trasporti e Ambiente della Cisl siciliana. Sessantacinque i delegati eletti nelle diverse aziende dei trasporti e dei servizi ambientali dell’intera Isola che parteciperanno ai lavori. Aprirà la giornata la relazione del segretario generale Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano con il punto della situazione sui Trasporti, sulle Infrastrutture e sulla gestione rifiuti nell’isola. Interverrà il segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio e concluderà il segretario generale Fit Cisl nazionale Salvatore Pellecchia.