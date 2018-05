La manifestazione il 27 maggio

Le rinnovate Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia, per la prima volta, si aprono all’evento enoturistico più atteso da tutti gli appassionati Wine Lovers: Cantine Aperte! Promossa da Movimento Turismo del Vino, la manifestazione animerà i modernissimi spazi delle Cantine Duca di Salaparuta con una serie di degustazioni eccezionali, eventi dedicati a gourmet e golosi e intrattenimenti musicali e artistici.

Situate a pochi chilometri da Palermo le Cantine Duca di Salaparuta offriranno non solo l’occasione di trascorrere l’ultima domenica di maggio assaporando in compagnia i vini Corvo, Duca di Salaparuta e Florio, ma anche di scoprire tante curiosità visitando le innovative Cantine e di godere la bellezza della cultura e del design più raffinati. Scoprite il programma ricco di appuntamenti, vi aspettiamo!

IL PROGRAMMA

Ore 11.30-19.30: Apertura al pubblico e inizio VISITE GUIDATE ogni 30 minuti. Ultimo ingresso in cantina ore 19.30. L’ingresso e la visita guidata alle Cantine Duca di Salaparuta sono gratuiti. Acquistando il calice con sacchetta personalizzata al costo di 5 Euro si potranno degustare 6 vini della linea Corvo, Duca di Salaparuta e Florio.

Vini in mescita:

Glicine Bianco e Glicine Rosso – area personalizzata Glicine Summer Wine. Calanìca Nero d’avola/Merlot e Calanìca Insolia/Chardonnay. Grecale e Ala.

Ore 11.30-19.30: “STREET FOOD” siciliano, “SPECIALITA’ dei NEBRODI” e DOLCI. Possibilità di acquistare il ticket lunch al costo di 8 Euro, il ticket darà diritto a 3 degustazioni gastronomiche a scelta tra:

– STREET FOOD della “Friggitoria Palumbo” di Aspra, le opzioni offerte: arancine al ragù/burro, pane e panelle, muffoletta con ricotta, pane con milza.

– SPECIALITA’ dei NEBRODI di “Gusto Siculo”, un piatto composto dai prodotti tipici dei Nebrodi come la provola fresca, caciocavallo stagionato, salsiccia al finocchietto e tanto altro!

Sarà inoltre allestito un angolo dei dolci offerti da Duca di Salaparuta e dal Panificio Martorana di Casteldaccia.

Ore 12.00-12.30: OFFICINA del CIOCCOLATO

Ore 12.00: LABORATORIO TECNICO “Le ECCELLENZE del DUCA”

Ore 12.30: DEGUSTAZIONE “VINI & SIGARO”

Ore 17.00: LABORATORIO TECNICO “Le ECCELLENZE del DUCA”

Ore 17.00-17.30: OFFICINA del CIOCCOLATO

Ore 18.00: DEGUSTAZIONE “VINI & SIGARO”

Ore 20.30: Chiusura

IL DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’:

OFFICINA DEL CIOCCOLATO: Dimostrazione in diretta dell’Officina del Cioccolato, il mastro cioccolataio Isidoro Stellino di Alcamo, spiegherà e dimostrerà la produzione del cioccolato a partire dalla fava di cacao fino alla barretta. Saranno inoltre offerti i tartufi al cacao ripieni di ALA – L’Antico Liquorvino Amarascato!

Ad allietare la giornata ci sarà Michele Balistreri – ambasciatore per eccellenza del Museo della Acciuga – intratterrà i nostri ospiti tra il canto, racconti, aneddoti e poesie.

E ancora… SOLO SU PRENOTAZIONE:

DEGUSTAZIONE “VINI & SIGARO”: Degustazione tecnica di 3 vini della linea Duca di Salaparuta con degustazione dei sigari “Club amici del toscano” e del cioccolato creato dal mastro cioccolataio Isidoro Stellino di Alcamo. Massimo 20 partecipanti. La degustazione sarà condotta da uno dei nostri Tecnici e dal Club Amici del Toscano. Il costo del laboratorio è di 10 Euro a persona. Due gli appuntamenti in calendario: ore 12.30 + ore 18

LABORATORIO TECNICO “Le ECCELLENZE del DUCA”: Degustazione tecnica di 6 tra i vini più rappresentativi della linea Duca di Salaparuta e Florio. Per ogni vino verrà proposto un abbinamento gourmet, in modo da suggerire il corretto accostamento vino/cibo. Massimo 20 partecipanti. La degustazione sarà condotta da uno dei nostri Tecnici e da un Sommelier professionista. Il costo del laboratorio è di 30 Euro a persona. Due gli appuntamenti in calendario: ore 12 e ore 17.

Per informazioni e prenotazioni:

UFFICIO HOSPITALITY | DUCA DI SALAPARUTA

visitaduca@duca.it | Tel. 091 945252