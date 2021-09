Il 19 settembre a Villa Filippina

C’è anche Teresa Mannino tra gli ospiti della 12esima edizione de La Marina di Libri 2021 in corso a Villa Filippina. Domenica 19 settembre alle 11,30, l’autrice e attrice comica presenterà il libro “Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” di Mari Albanese e Angelo Sicilia (Navarra Editore, 2021). Un incontro fortemente voluto dagli autori e dalla Mannino, tornata in Tv la settimana scorsa sul Nove con il primo di tre spettacoli in cui fa un’analisi comica del comportamento “folle” degli uomini rispetto ai cambiamenti climatici e racconta della sua infanzia e delle contraddizioni tra Nord e Sud.

I ricordi di quei giorni di sangue

Teresa Mannino aveva 8 anni quando Peppino Impastato fu ucciso. Troppo piccola per ricordare ma mamma Felicia con la sua ostinata richiesta di verità e giustizia, è uno dei volti che hanno segnato la storia della lotta alla mafia del Novecento e la sua generazione, quella degli anni ’70 tratteggiata in uno dei suoi sketch più famosi. Anni drammatici, quelli, per chi viveva a Palermo, costellati da stragi che la stessa Mannino ha ricordato davanti all’Albero Falcone nel 2018 senza riuscire a trattenere le lacrime: “Palermo che è una città piena di suoni è rimasta muta. …Siamo rimasti tutti muti, c’era un silenzio irreale. …La mafia ci aveva tolto le parole…”.

Una Felicia che non si conosce

Le conversazioni con Felicia, consegnate al pubblico con questo libro a distanza di vent’anni dalle registrazioni degli autori (al tempo giovani animatori del Forum antimafia di Cinisi), restituiscono parole chiare contro la mafia e un esempio di coraggio per le donne e i giovani. “Una Felicia che non conoscevo”, dice Mannino che all’epoca delle interviste era già volata a Milano per inseguire i suoi sogni. Alla presentazione interverrà anche Luisa Impastato, nipote di Felicia e autrice della preziosa prefazione del libro in cui, per la prima volta, racconta il rapporto con la nonna e i suoi ricordi di bambina. Completano l’incontro, le letture di Pamela Vassallo e Maria Grazia Maggio. “”Io Felicia” – dice l’editore Ottavio Navarra co-organizzatore de La Marina di Libri– ha segnato il ritorno della nostra casa editrice sugli scaffali delle librerie dopo il lockdown. Un testo intenso in cui abbiamo creduto in maniera convinta, tanto da farlo uscire slegato da qualsiasi anniversario”.