il 6 e 7 dicembre

Il 6 e 7 dicembre al via le due iniziative dedicate a Felicia Bartolotta Impastato, mamma di Peppino, che “ha dedicato la sua vita nella battaglia per ottenere giustizia e verità per il figlio ucciso dalla mafia”.

Dopo quattordici anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 Dicembre 2004, verrà ricordata con due giorni di iniziative che intitolate “il sorriso e la poesia”.

Nel salone comunale alle 21 uno spettacolo teatrale “Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell’eternità” di e con Margherita Di Marco . Il 7 dicembre alla 9 A Palermo sarà intitolata a Felicia l’attuale via Bassotto a Bonagia. Poi alle 16:30 a Cinisi. nell’ex casa Badalamenti confiscata seguiranno proiezioni e dibattiti. L’iniziativa è organizzata e promossa Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, No Mafia Memorial, Comune di Palermo, Cgil Palermo, Associazione Peppino Impastato, Comune di Cinisi, Associazione ne Asadin, Compagnia dei Merli Bianchi, Teatro Proskenion.