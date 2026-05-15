Venerdì 5 giugno 2026 il comune di Malfa, sull’isola di Salina, ospiterà la prima edizione di Salina Street Food, un evento dedicato alla valorizzazione dell’enogastronomia locale, delle eccellenze del territorio e dello spirito di condivisione che caratterizza le Isole Eolie.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Malfa APS – Isula di Salina in collaborazione con Brand Eolie Srls, trasformerà per una sera Via Roma nel centro di un percorso del gusto a cielo aperto, dove residenti e visitatori potranno degustare specialità tipiche, prodotti a km 0, vini delle cantine locali e ricette della tradizione eoliana. L’evento Salina Street Food, rappresentando un’importante occasione di valorizzazione delle produzioni locali, delle tradizioni enogastronomiche e offrendo un momento di convivialità per ospiti e cittadini, è patrocinato dalla Condotta Isole Slow Siciliane, dal Consorzio Malvasia delle Lipari e dall’Associazione Salina Isola Verde: questo è per noi motivo di orgoglio per portare avanti questa iniziativa nel futuro.





Numeri significativi per il piccolo comune isolano compatto attorno alla manifestazione. Saranno protagonisti otto aziende vinicole e diciannove attività tra ristorazione, alberghi ed esercizi commerciali del territorio, con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra le realtà che investono quotidianamente nella valorizzazione culturale e gastronomica dell’isola.

L’evento sarà accompagnato da spettacoli musicali e intrattenimento dal vivo lungo tutta la serata. Ad animare il pubblico saranno i Cantori Popolari delle Isole Eolie, protagonisti di uno spettacolo itinerante tra canti e balli popolari lungo Via Roma, oltre alle esibizioni musicali, dei SoundsGood e degli SMS Live Band, che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte con musica, energia e divertimento.





Nella suggestiva Piazza Immacolata saranno presenti gli stand delle cantine locali e il palco principale dedicato agli spettacoli e alla musica live, creando un’atmosfera di festa e partecipazione aperta a tutti.

“Salina Street Food” nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento stabile nel panorama degli eventi eoliani, collegandosi idealmente ai più importanti festival street food presenti sul territorio nazionale e promuovendo un modello di turismo esperienziale fondato su qualità, identità territoriale e aggregazione sociale.

La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione per raccontare Salina attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e la sua capacità di accogliere, confermando ancora una volta il valore culturale e umano delle Eolie.

Luogo: Salina, Piazza Immacolata – Via Roma, MALFA, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

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