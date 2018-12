L'apertura della mostra il 14 dicembre

La mostra più attesa dell’anno. Per la prima volta sono riunite a Palermo, nella galleria di Palazzo Abatellis che già ospita l’Annunciata, altre celebri opere di Antonello da Messina, in un inedito percorso espositivo costruito da Giovanni Carlo Federico Villa, già curatore della celebre mostra-evento del 2006 alle Scuderie del Quirinale. In arrivo dall’Italia e dall’estero, tavole che raramente si ha la possibilità di vedere riunite in un unico sito, e in dialogo tra loro.

L’esposizione, promossa dalla Regione Siciliana e da MondoMostre, e nel cartellone di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, aprirà al pubblico dal 14 dicembre al 10 febbraio.

La conferenza stampa è fissata per domani (giovedì 13 dicembre alle 12), al Museo Abatellis, seguita dalla preview alla mostra guidata dal curatore Giovanni Carlo Federico Villa. Saranno presenti l’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, l’assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano, il direttore generale Sergio Alessandro, il direttore del Museo Abatellis Evelina De Castro, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, l’AD di MondoMostre Simone Todorow. Dalle 10 sarà consentito l’ingresso alle tv per le riprese.