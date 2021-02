Legambiente attacca la giunta regionale

Autostrade gratis per i veicoli a biocarburante

Falcone: “manteniamo impegno, prima regione d’Italia a farlo”

Legambiente Sicilia: “Un’enorme bufala. La Regione faccia subito marcia indietro”

Pedaggi gratis per i veicoli a biocarburante sulle autostrade Siciliane. E’ stato formato un atto d’indirizzo tra Regione e consorzio autostradale siciliano ma per Legambiente p “Enorme bufala”.

Legambiente attacca la giunta regionale

“È stata presentata come una grande misura per non inquinare e tutelare l’ambiente, in realtà è una grande bufala, se si vuole essere buoni. Speriamo solo che l’Assessore Falcone sia stato solo raggirato, cioè che non ci sia dolo, e quindi gli chiediamo di ritirare subito questo assurdo e scandaloso provvedimento”. Legambiente Sicilia attacca la direttiva del Governo regionale, recepita dal Consiglio d’amministrazione del Consorzio autostrade siciliane (Cas), di non far pagare il pedaggio ai veicoli alimentati a biocarburante.

Biocarburante non presente in benzina e diesel

“Nella benzina il biocarburante praticamente non c’è – sostiene l’associazione ambientalista -. Nel diesel c’è soprattutto olio di palma e in tutto il diesel ce n’è tra l’1% e il 15%, in media il 3%. Il biometano (GNL e GNC) non esiste al 100 per cento, almeno per ora. Vale solo per le poche auto a metano (pochissime ancora in Sicilia) e quando verrà miscelato con il metano fossile”. Inoltre, come si farà a sapere se un automobilista ha fatto il pieno con una diversa percentuale di biodiesel o di biometano? Insomma, sostiene Legambiente Sicilia, il provvedimento è demagogico, sbagliato e pure inapplicabile.

“Auto ibride-benzina inquinano meno”

“Sui circa 300 chilometri di rete gestita dal Consorzio autostrade siciliane, ente vigilato dalla Regione, verrà a breve introdotta l’esenzione totale dal pagamento del pedaggio per i veicoli alimentati a biocarburante. Era un impegno che il Governo Musumeci aveva assunto circa sei mesi fa, dopo un confronto con gli operatori green del settore e il vitale comparto della logistica”. Così ieri l’assessore Falcone. “Che senso ha che la Regione Siciliana premi chi usa biodiesel all’olio di palma?” – commenta Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – “E perché non le auto ibride-benzina che inquinano meno dei diesel? E quale premialità, quindi, per i cittadini che si muovono in treno ogni giorno? Che la Regione faccia uno sforzo per mettere più treni per i pendolari vista la situazione che ogni giorno soffrono migliaia di persone, invece di alimentare false e pericolose notizie”.