Appena terminata la seduta della Commissione speciale sul fenomeno del randagismo in Sicilia, riunita a ridosso delle festività natalizie per volere del suo presidente, l’on. Tommaso Calderone, il quale specifica: “Abbiamo terminato l’esame di tutti gli emendamenti presentati. La legge è dunque in dirittura d’arrivo. Il prossimo passo sarà l’analisi di eventuali osservazioni delle associazioni di categoria e l’audizione con l’Anci, poi subito in Aula”.

“In poco più di un mese – puntualizza il Parlamentare – abbiamo analizzato quasi 200 emendamenti e varato una legge a favore delle casse comunali, che prevede sanzioni per i trasgressori”.

“Il mio unico interesse – conclude Calderone – è quello di licenziare una norma nel più breve tempo possibile, a tutela della collettività. È per tale motivo che ho convocato la Commissione il primo giorno utile dopo le festività natalizie. Ribadisco, quando c’è la volontà di fare una legge, non esistono ostacoli che impediscano di raggiungere l’obiettivo. Ringrazio la Commissione e in particolar modo il Vicepresidente, on. Salvatore Siragusa, il quale ha lavorato incessantemente con me e tutti i componenti, per consegnare una legge fondamentale per il nostro territorio”.