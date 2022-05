L'annuncio sui social

Giallo sul nome di Totò Lentini come assessore all’Urbanistica del candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L’interessato lo conferma sui social, ma Lagalla lo smentisce a stretto giro.

Cosa ha detto Lentini

Alle comunali di Palermo nel Centrodestra, dopo le fibrillazioni fino alla ritrovata unità sul candidato sindaco Roberto Lagalla sembra ci siano ancora incomprensioni e diversità di vedute. “E quindi riepilogando: lista al comune di Alleanza per Palermo presentata; Liste di Alleanza per Palermo presentate in tutte le 8 circoscrizioni; candidato Presidente della 8 circoscrizione è di Alleanza per Palermo; assessorato all’Urbanistica è di Totò Lentini. E quindi adesso buona campagna elettorale a tutti i miei candidati”. Così ha scritto il leader di Alleanza per Palermo, l’autonomista Toto’ Lentini, su Facebook.

La risposta di Lagalla

Dopo l’annuncio sui social di Lentini però è arrivata a stretto giro la risposta del candidato sindaco Lagalla che attraverso il proprio staff afferma: “Non è stata assegnata ancora alcuna delega di giunta. Pertanto, desta sorpresa la sortita mediatica dell’onorevole Salvatore Lentini”. “Le deleghe assessoriali verranno attribuite dopo le elezioni secondo criteri, innanzitutto, di competenza”, conclude.

La lista Alleanza per Palermo

Totò Lentini ha presentato questa mattina la documentazione necessaria per la sua lista, denominata “Alleanza per Palermo”. Una compagine che, dopo il ritiro del candidato centrista, ha deciso di sostenere la candidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo. E sarà proprio Totò Lentini a rappresentare il movimento nella Giunta del possibile futuro sindaco in caso di vittoria. Una compagine che ha ottenuto anche la scelta del candidato alla presidenza dell’ottava circoscrizione, affidata ad Alfredo Siino.

Il gruppo di Totò Lentini

Una compagine capitanata, nel ruolo di capolista, dallo stesso Totò Lentini. Fra i nomi in lista spicca quello di Gaetano Milano, perito industriale e geometra con un passato in politica e nel mondo sindacale. E’ stato consigliere provinciale di Palermo, con il ruolo di capogruppo nella compagine de “La Margherita”. Ha ricoperto anche l’incarico di componente del direttivo naziona dell’Unione Province Italiane. Profilo a cui si uniscono nomi d’esperienza, come Maria Stella Pucci e Mauro Vassallo, e volti nuovi, come ad esempio quello di Nunzio Trinca, che fin da subito ha messo in campo una campagna di promozione decisamente peculiare.