Tensione al pronto soccorso di Villa Sofia

Leopoldo Lucchese è il giovane di 22 anni morto ieri sera in un incidente in via Cruillas a Palermo. Era uscito da casa e con la moto era finito contro un muretto. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato a Villa Sofia ma, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto in ambulanza durante la volata verso l’ospedale, dove sono stati registrati momenti di tensione con familiari e amici.

Lucchese, che si trovava a bordo di una Suzuki Slingshot, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto di cinta. Gli agenti dell’Infortunistica hanno eseguito i rilievi. Il sostituto procuratore Pierangelo Padova ha disposto l’autopsia nell’Istituto di medicina legale del Policlinico per verificare le condizioni del giovane al momento dell’incidente e chiarire se abbia avuto un malore o altro.

Leopoldo Lucchese, diplomato all’Istituto Einaudi, aveva una grande passione per le due ruote ed era riuscito a trasformarla in un impiego. Da tempo infatti lavorava come gommista nel punto vendita Gammicchia di via Ruggero Marturano, di fronte alla Chiesa del Don Orione, dove trascorreva gran parte delle sue giornate a montare e smontare pneumatici. Il tempo libero lo trascorreva con gli amici, la sua fidanzata e l’ultimo arrivato, il piccolo Rio, un cucciolo di Bulldog francese entrato in famiglia da meno di un anno.

Purtroppo ancora una volta Cruillas piange per la prematura scomparsa di un figlio! Non ci sono parole in questi momenti crudeli! Leo Lucchese era un ragazzo educato che aveva tanta voglia di vivere , un amico per tutti. Un brutto incidente lo ha portato via , ma lui vivrà sempre dentro di noi! Che la terra ti sia lieve! Riposa in pace. 🌹 Cruillas Giovane manda un abbraccio alla famiglia e sentite condoglianze.