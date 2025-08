Era stato annunciato nei mesi scorsi, adesso è realtà: un tratto di piazza Leoni porterà il nome di Totò Schillaci, icona del calcio italiano e figura simbolica di riscatto per l’intera città di Palermo.

Totò per i palermitani non è stato soltanto un grande attaccante ma un esempio concreto di come talento, determinazione e umiltà possano abbattere ogni barriera sociale. La sua storia, nata nei quartieri popolari della città e arrivata fino ai riflettori di Italia ’90, ha rappresentato molto più del buon calcio: ha incarnato la fame di mondo, la voglia di emergere e l’orgoglio di non rinnegare mai le proprie radici.

Da oggi, tra le vie del capoluogo siciliano, comparirà ufficialmente l’intitolazione: “piazzetta Totò Schillaci”. La decisione è stata formalizzata poche ore fa dal sindaco Roberto Lagalla che ha firmato la determinazione sindacale con cui viene disposta la variazione toponomastica. Un omaggio sentito a un uomo che ha fatto sognare un’intera generazione, portando in alto il nome di Palermo nel mondo.

Totò Schillaci per le strade di Palermo

Il tratto interessato si trova tra viale del Fante, via dei Leoni, via dell’Artigliere e piazza Leoni, in prossimità dello stadio comunale Renzo Barbera e di altri impianti sportivi. Questa scelta non è casuale: viale del Fante rappresenta infatti la strada più rappresentativa della città legata allo sport, cuore pulsante della vita sportiva palermitana.

“Con questa decisione l’amministrazione comunale vuole esprimere un sentito ringraziamento a Totò Schillaci, non solo come eroe delle “notti magiche” di Italia ’90 o come calciatore palermitano più celebre a livello mondiale – hanno dichiarato il sindaco Lagalla e il vicesindaco Giampiero Cannella, assessore alla Toponomastica – la sua figura ha elevato il nome di Palermo nel mondo, mantenendo sempre un animo puro e gentile, diventando così un simbolo di riscatto per la città, soprattutto in un periodo storico difficile come gli anni Novanta”.

Il murales a Cruillas

L’intitolazione si affianca al murales dedicato a Schillaci realizzato recentemente nel quartiere Cruillas, un’opera che ha già suscitato un forte senso di comunità e orgoglio popolare. “Questo riconoscimento ufficiale rafforza ulteriormente il legame autentico tra Totò Schillaci e Palermo, in particolare con il mondo dello sport, capace di unire, educare e dare speranza”, ha sottolineato Cannella.

Anche la capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Sabrina Figuccia, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa: “Totò Schillaci è stato più di un calciatore; è un esempio di determinazione e talento, capace di raggiungere grandi traguardi senza dimenticare le proprie radici. La sua storia ha dato speranza a molti giovani, soprattutto nei quartieri popolari, e questo omaggio rappresenta un importante riconoscimento per tutta la città”.