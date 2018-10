L’ex presidente del gruppo Misto all’Ars Alberto Acierno è stato condannato dalla Corte dei conti, in appello, a pagare 50 mila euro per il danno all’immagine dell’Assemblea. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

La Corte dei conti in primo grado aveva condannato l’ex deputato e direttore generale della Fondazione Federico II, a risarcire 87.342 euro dopo che Acierno era stato condannato a sei anni di detenzione per peculato per avere utilizzato, mentre era presidente della Fondazione Federico II dell’Ars, una parte dei fondi del gruppo, pari a circa 42 mila euro, per spese personali.