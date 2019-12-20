Indaga la polizia

L’ex pugile Pino Leto è stato ferito alla testa con un colpo contundente da un tunisino di 60 anni vicino di casa.

La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi, ma ci sono indagini in corso da parte della polizia.

I due sono venuti alle mani. Poi il tunisino ha preso un oggetto e ha colpito l’ex pugile alla testa ferendolo.

Pino Leto è stato trasportato all’ospedale Civico dai sanitari del 118. Il tunisino è stato denunciato in stato di libertà.

L’aggressione è avvenuta in via della Rosa Bianca a Palermo.

“Nella zona di Piazza San Domenico succedono spesso queste aggressioni – dicono i residenti – Non passa sera che non si assiste ad aggressioni e violenze di ogni tipo. Questa zona dovrebbe essere maggiormente presidiata dalle forze dell’ordine vista la presenza di tanti locali e pub aperti fino a tarda notte”.

“Foto di Alessio Angelo”