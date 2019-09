Indagano i carabinieri

La rissa tra due uomini rivali in amore per una donna è finita con il ferimento dell’ex fidanzato. E’ successo la scorsa notte in corso Tukory a Palermo.

Lasciato dalla giovane, un uomo di 40 anni è andato in casa del nuovo compagno. Qui ha trovato anche l’ex ragazza. E’ nata una rissa. Dapprima verbale poi si è passati alle mani.

Nel tentativo di difendersi il nuovo fidanzato avrebbe preso un coltello e colpito il rivale al braccio.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico per essere medicato.

La prognosi è di 12 giorni. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto.