Tre giorni di lezioni, workshop e passione per 40 allievi

Un lungo weekend dedicato al padel. Tre giorni di lezioni tecnico tattiche, workshop ed altre attività al Tennis Club 2 di Palermo alla presenza di Horacio Alvarez Clementi, uno dei maestri più importanti di questa disciplina a livello mondiale.

Nell’impianto di via San Lorenzo dallo scorso venerdì fino ad oggi una quarantina di allievi del club hanno appreso alcuni segreti dal tecnico spagnolo che nella sua carriera ha allenato Maxi Sanchez, Sanyo Gutierrez, Paquito Navarro, Paolo Lima, Fernando Belasteguin, Agustin Tapia. Tutti giocatori che gravitano nella top 30 delle classifiche mondiali.

Si sono svolte anche attività didattiche e di confronto con rappresentati delle istituzioni e tecnici di tennis e padel come Marco Cecchinato per confrontarsi sulle opportunità che questa disciplina possa portare come indotto e crescita anche economica oltre che sportiva.

Alvarez Clementi ha ideato il metodo didattico Hac con il quale si sono formati oltre 4.000 maestri in tutto il mondo, ha inventato il primo campo di paddle tennis in vetro. Inoltre è stato campione iridato con la nazionale argentina a squadre ai mondiali di casa del 1992, primo presidente dell’associazione di giocatori professionisti di padel, direttore di numerosi club padel a Madrid.

Gemellaggio con l’accademia a Madrid

Lo stage è stata l’occasione per avviare un gemellaggio con l’accademia di Horacio Alvarez Clementi a Madrid, capitale mondiale del padel. L’obiettivo è far crescere i ragazzi palermitani e farli diventare sempre più competitivi in modo da farli anche partecipare a tornei del circuito internazionale oltre che, naturalmente, a quelli nazionali di alto livello.

Il padel al Tc 2

L’attività di padel al Tennis Club 2 di Palermo è iniziata circa quattro anni fa con numeri sempre in crescita. Vi sono tre livelli in una scuola con insegnanti certificati: mini-padel che è riservato ai bimbi dai 5 agli 8 anni, pre-perfezionamento (9-11 anni) e perfezionamento dagli 11 ai 15). Adesso si punta forte anche sulla specializzazione e l’alto rendimento che possono dare accesso all’attività semiprofessionale o professionale e poi internazionale. C’è quindi la volontà di avviare questo tipo di collaborazione per far aumentare l’esperienza degli allievi.

Il campionato giovanile a squadre di padel

Il Tc 2 partecipa per la prima volta al campionato italiano giovanile a squadre di padel con una formazione maschile ed una femminile.

Numeri in crescita

A Palermo sono presenti circa 80 campi di padel mentre in Sicilia ve ne sono 250. L’isola è la terza regione in Italia per praticanti tesserati ed iscritti alle competizioni.

Rizzo “A Palermo possiamo avere atleti di livello internazionale”

Roberto Rizzo, dirigente Tennis Club Palermo 2, parla dell’incontro col maestro internazionale: “Felice di aver conosciuto Horacio Alvarez Clementi che, oltre ad essere un grande maestro, è una persona appassionata per quello che fa. C’è bisogno di figure di spicco e riferimento, di alta professionalità perché a Palermo con 80 strutture possiamo avere atleti non solo di livello nazionale e internazionale. Ma anche farli crescere e portarli avanti”.