Sessanta velisti si sono sfidati in due giorni di regate

Giuseppe Liardo del Club Nautico Gela negli Ilca 4 ed Alberto Incarbona della Canottieri Marsala negli Ilca 6 vincono a Mondello la terza prova del campionato zonale della classe velica.

In 60 si sono dati battaglia nelle due giornate di regate riservate ai timonieri nati fra il 2006 ed il 2011 (Ilca 4) e dagli Under 17 agli Under 21 nella Ilca 6. Ad organizzare la manifestazione è stato il Circolo della Vela Sicilia con la Federazione Italiana Vela.

Liardo precede Burruano nell’Ilca 4

Nella categoria Ilca 4 a vincere è stato Giuseppe Liardo del Club Nautico Gela che ha chiuso davanti a Manfredi Burruano della Società Sportiva Dilettantistica Palermo Sport. Terza Silvia Adorni del Vela Club Palermo. Manfredi Burruano si è aggiudicato anche il primo posto nella categoria maschile Under 16, mentre fra le donne Under 16 primo posto per Gilda Nasti del Circolo Nautico Nic Catania.

Liardo ha vinto con 4 punti nonostante un avvio difficile nella prima prova. Poi sono arrivati un secondo posto e due primi. Burruano secondo con 8 punti (22, scartato, 1, 4 e 3) e terza Angela Silvia Adorni (Vela Club Palermo) sempre con 8 punti.

Incarbona supera La Franca e Sbacchi

Nella categoria Ilca 6 vincitore assoluto è stato Alberto Incarbona della Società Canottieri Marsala che ha chiuso davanti ai due timonieri del Club Canottieri Roggero Lauria Giulio La Franca, secondo, e Carlo Sbacchi, terzo.

Incarbona ha totalizzato 8 punti nelle quattro prove disputate nel weekend con uno scarto. Ed ha preceduto La Franca e Sbacchi di una sola lunghezza. Quarta piazza per Marco Francesco Maggio che ha totalizzato 11 punti. Prima delle ragazze Ludovica Giacalone della Canottieri Marsala, decima assoluta con 25 punti.

Il primo posto nella categoria Master è andato a Sergio Messina del Circolo Velico Marsala. Alberto Incarbona ha vinto anche la tappa fra gli Under 19, mentre il primo posto Under 17 è andato a Francesco Di Rosa del Circolo del Tennis e Vela Messina; prima fra le Under 21, infine, Ludovica Giacalone della Società Canottieri Marsala.

Una sessantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli della VII Zona che si sono dati battaglia sul campo di regata preparato nel golfo di Mondello. Dopo l’unica prova disputata sabato per le condizioni meteomarine precarie con pioggia e salti di vento, domenica sono state effettuate tutte e tre le prove in programma.