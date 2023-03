Il 4 e 5 marzo le regate nella borgata marinara

La classe Ilca è protagonista a Mondello. Questo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 marzo, lo specchio d’acqua della borgata marinara di Palermo ospita le regate valide per la terza prova del campionato zonale delle Classi Ilca 4 e 6. Ad organizzare la manifestazione è il circolo della Vela Sicilia con la Federazione Italiana Vela.

Una sessantina gli iscritti

Una sessantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli della VII Zona che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel golfo di Mondello.

Sei prove in programma per il campionato zonale Ilca

Sei le prove in programma, compatibilmente con le condizioni meteo: tre sabato e tre domenica. Il segnale di avviso per la prima regata sarà dato sabato 4 marzo a mezzogiorno.

Le classi sono divise in Ilca 4 sia maschile che femminile per i timonieri nati fra il 2006 e il 2011 e Ilca 6 maschile e femminile per le categorie dall’Under 17 all’Under 21. La Ilca non è altri che la Laser.

L’elenco iscritti

Ecco gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli della VII Zona.

Circolo della Vela: Gabriele Scelta – Ilca 4; Aldo Paolo Lo Piccolo – Ilca 4; Pietro Passariello Ilca 4 Arturo Calì – Ilca 4; Paolo Lucido Maxim – Ilca 6 M; Francesco Scavuzzo – Ilca 6 M.

– Ilca 4; Aldo Paolo Lo Piccolo – Ilca 4; Pietro Passariello Ilca 4 Arturo Calì – Ilca 4; Paolo Lucido Maxim – Ilca 6 M; Francesco Scavuzzo – Ilca 6 M. Club Canottieri Roggero di Lauria : Davide Grassi – Ilca 6 M; Giulio La Franca – Ilca 6 M; Maria Rosa Cangemi – Ilca 6 F; Alice Virginia Grassi – Ilca 6 F; Michele Frederick Figurelli – Ilca 6 M; Massimiliano Derek Figurelli – Ilca 4; Carlo Sbacchi – Ilca 6 M; Mario Alberto Palermo – Ilca 4; Domitilla Messina – Ilca 4.

: Davide Grassi – Ilca 6 M; Giulio La Franca – Ilca 6 M; Maria Rosa Cangemi – Ilca 6 F; Alice Virginia Grassi – Ilca 6 F; Michele Frederick Figurelli – Ilca 6 M; Massimiliano Derek Figurelli – Ilca 4; Carlo Sbacchi – Ilca 6 M; Mario Alberto Palermo – Ilca 4; Domitilla Messina – Ilca 4. Centro di Tramontana : Alessia Pellerito – Ilca 4; Giorgia Pellerito – Ilca 6 F, Sophie Macaluso – Ilca 4.

: Alessia Pellerito – Ilca 4; Giorgia Pellerito – Ilca 6 F, Sophie Macaluso – Ilca 4. Società Canottieri Marsala : Yusei Castroni – Ilca 4; Alberto Incarbona – Ilca 6 M; Giulio Genna – Ilca 4; Matilde Pecorella Ilca 6 F; Ludovica Giacalone – Ilca 6 F; Francesco Marco Maggio – Ilca 6 M;

: Yusei Castroni – Ilca 4; Alberto Incarbona – Ilca 6 M; Giulio Genna – Ilca 4; Matilde Pecorella Ilca 6 F; Ludovica Giacalone – Ilca 6 F; Francesco Marco Maggio – Ilca 6 M; Circolo del Tennis e della Vela : Domenico Scuderi – Ilca 4; Francesco Di Rosa – Ilca 6 M; Ferdinando Pontoriero – Ilca 4; Vittorio Saitta – Ilca 4.

: Domenico Scuderi – Ilca 4; Francesco Di Rosa – Ilca 6 M; Ferdinando Pontoriero – Ilca 4; Vittorio Saitta – Ilca 4. Circolo Nautico Nic : Gabriele Barbera – Ilca 6 M, Gianmarco Livoti – Ilca 4; Giuliano Trobia – Ilca 4; Chiara Cartia – Ilca 4; Giada Nasti – Ilca 4.

: Gabriele Barbera – Ilca 6 M, Gianmarco Livoti – Ilca 4; Giuliano Trobia – Ilca 4; Chiara Cartia – Ilca 4; Giada Nasti – Ilca 4. Circolo Velico Sferracavallo : Massimo Caccarella – Ilca 6 M; Vittorio Sutera – Ilca 6 M; Mattia Rizzi – Ilca 4; Livio Giuseppe Montalbano – Ilca 6 M; Silvia Del Castillo – Ilca 4.

: Massimo Caccarella – Ilca 6 M; Vittorio Sutera – Ilca 6 M; Mattia Rizzi – Ilca 4; Livio Giuseppe Montalbano – Ilca 6 M; Silvia Del Castillo – Ilca 4. Cv marsala : Nina Siragusa – Ilca 4; Sergio Messina – Ilca 6 M; Matteo Manfredi Maggio – Ilca 4; Antonio Roberto Giacalone – Ilca 6 M; Angelo Ciaramidaro – Ilca 6 M.

: Nina Siragusa – Ilca 4; Sergio Messina – Ilca 6 M; Matteo Manfredi Maggio – Ilca 4; Antonio Roberto Giacalone – Ilca 6 M; Angelo Ciaramidaro – Ilca 6 M. Cn. Punta Piccola : Vincenzo Angelo Rampello – Ilca 4; Simone Cucchiara – Ilca 4.

: Vincenzo Angelo Rampello – Ilca 4; Simone Cucchiara – Ilca 4. Vela Club Palermo : Angela Simona Adorni – Ilca 4; Luigi Michele Adorni – Ilca 4.

: Angela Simona Adorni – Ilca 4; Luigi Michele Adorni – Ilca 4. Ssd Palermo Sport : Roberto Leto – Ilca 4; Federico Studer – Ilca 6 M; Manfredi Burruano – Ilca 4; Matteo Fiore – Ilca 4; Davide Pagliaro – Ilca 4; Davide Pagliaro – Ilca 4; Francesco Pagliaro – Ilca 6 M.

: Roberto Leto – Ilca 4; Federico Studer – Ilca 6 M; Manfredi Burruano – Ilca 4; Matteo Fiore – Ilca 4; Davide Pagliaro – Ilca 4; Davide Pagliaro – Ilca 4; Francesco Pagliaro – Ilca 6 M. Club Nautico Gela Associazione Sportiva Dilettanti : Francesco Giuseppe Liardo – Ilca 4.

: Francesco Giuseppe Liardo – Ilca 4. Cv Kaucana: Paolo Salvo – Ilca 4; Alessia Alfano – Ilca 4; Lucrezia Micieli – Ilca 4; Mauro Costantino – Ilca 4.