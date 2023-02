Il proprietario del cane contesta però la ricostruzione

Intervento dei vigili del fuoco a Mondello per liberare un cane dalmata a macchie marroni. La bestiola era dentro una gabbia all’interno di una macchina parcheggiata al sole. E’ successo ieri, dopo pranzo, a pochi metri dalla piazza di Mondello.

I passanti si sono accorti di quel cane rinchiuso e hanno chiamato la polizia e i vigili del fuoco. Intervenuti immediatamente sul posto, i vigili hanno atteso una ventina di minuti prima di forzare l’auto e liberare il cane. Alla fine s’è deciso di sfondare il finestrino posteriore della vettura e hanno liberato l’animale.

Dopo pochi minuti, il proprietario del dalmata è arrivato sul posto ed è stato identificato dalle forze dell’ordine. Il proprietario – tuttavia – ha contestato l’intervento, sostenendo di essersi allontanato soltanto per pochi minuti. Alla fine, per fortuna, il dalmata era in ottime condizioni e ha festeggiato il ritorno del padrone.

