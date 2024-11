Lunedì 25 novembre, dalle 18 alle 20

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione studentesca universitaria ReAzione presenta la sesta edizione del suo evento annuale, realizzato in collaborazione con A&C Broker, il primo broker assicurativo etico in Italia. L’appuntamento si terrà lunedì 25 novembre, dalle ore 18:00 alle 20:00, presso l’Oratorio dei Bianchi, in Piazzetta dei Bianchi, a Palermo.

“LIBERA(mi)” è il titolo scelto per questa edizione: un gioco di parole che, con la parola ‘libera’, richiama il diritto costituzionalmente garantito di ogni individuo di realizzare pienamente se stesso e affermare la propria persona. La particella ‘mi’ si appella inoltre alla coscienza di ciascuno, ricordando l’obbligo morale di porre fine al fenomeno della tratta e della prostituzione forzata.

Il tema sarà espresso attraverso un’intensa performance di danza a cura della scuola Oikoscoreia, diretta dalla Maestra Manuela Tarantino.

Attraverso il linguaggio del corpo e il movimento, saranno raccontate le storie di chi ha subito la privazione della libertà.

Un’occasione per riflettere, sensibilizzare e agire insieme.