Pallavolo, serie B1 femminile, prosegue la preparazione

Prosegue la preparazione del Caffè Trinca Palermo in vista del campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo che inizierà il prossimo mese.

Tra sedute pesi a Barcarello e allenamenti tecnici in palestra a Isole delle Femmine, la squadra e lo staff stanno lavorando per l’esordio assoluto in terza serie.

Michela Conti al Caffè Trinca Palermo

Nel gruppo di ragazze del tecnico Tommaso Pirrotta prosegue così anche l’integrazione delle nuove arrivate, tra queste la catanese Michela Conti, libero proveniente dalla Pallavolo Sicilia.

Classe 2003, è tra le più interessanti promesse siciliane nel ruolo di libero. Muove i suoi primi passi nella pallavolo al Giavì Pedara Volley, società che vanta un vivaio tra i più interessanti e propositivi dell’isola. Qui Michela Conti, sotto la guida della dirigente e allenatrice Alessandra Trovato, mostra subito il suo talento, che gli vale tante vittorie nei campionati giovanili dall’under 12 in poi e partecipazioni al Trofeo delle Regioni.

“Ad Alessandra devo tutto – confessa il libero Conti – mi ha accompagnato nel mio percorso di crescita, sia come atleta che come persona”.

Nella sua carriera ha rivestito tutti i ruoli. Michela Conti esordisce a soli 15 anni in B2 con il Planet Pedara e a 16 in B1 con la Pallavolo Sicilia, per poi ritrovarsi a 17 anni in A2 sempre tra le fila della compagine catanese, con cui ha giocato l’ultima stagione e vinto, inoltre, la finale regionale under 19. Le sue doti tecniche la rendono una giocatrice universale, si è dimostrata spesso un prezioso jolly per le squadre in cui ha militato.

Conti “Prima stagione fuori dalla mia città, ho voglia di imparare”

Iscritta all’università di psicologia, è alla sua prima esperienza pallavolistica lontana da casa e vuole affrontarla con la massima determinazione: “è la mia prima stagione totalmente fuori da Catania – ha sottolineato – e ho tanta voglia di imparare. Cerco sempre di prendere il meglio da ogni mia compagna di squadra, sia osservando sia chiedendo consigli. In questi anni avevo scelto di giocare nella mia città, anche per non allontanarmi da casa, adesso mi sento pronta per tuffarmi con impegno e grinta in questa nuova avventura”.

Cangialosi, Patti e Isgrò i volti nuovi

La matricola rosanero ha già operato sul mercato e concluso alcune operazioni. I primi volti nuovi della squadra sono Alessia Isgrò e Maria Luisa Piatti, entrambe schiacciatrici. Nelle settimane scorse è stata ufficializzata anche la giovane opposto Giorgia Cangialosi.

Il campionato inizia l’8 ottobre, Caffè Trinca Palermo a Pomezia

Per il Caffè Trinca Palermo il campionato di serie B1 comincerà dalla trasferta di Pomezia l’8 ottobre prossimo. La settimana successiva, il 15 ottobre ci sarà subito il derby tutto palermitano con il Terrasini. La stagione regolare si chiuderà il 6 maggio con la trasferta a San Salvatore Telesino.

Altro derby alla sesta giornata con la Teams Catania, poi alla settima in trasferta a Marsala con la Gesan Fly Volley. Alla decima, al Palawinning altro derby con Messina.

Un girone E con trasferte lunghissime a Pomezia, Arzano, Roma, Otranto, Terzigno, Salerno tanto per citarne alcune.