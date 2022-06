Pallavolo femminile, il club rosanero è al lavoro

La festa promozione è ormai un ricordo, il Caffè Trinca comincia a tracciare il proprio cammino in vista della prossima stagione nel campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo.

La matricola palermitana, infatti, dopo aver vinto il campionato di B2 al termine di un’annata da ricordare, lavora sottotraccia per rinforzare la squadra e non solo. Il campionato 2022-23 segna il ritorno di una squadra del capoluogo siciliano (che va a fare compagnia al Terrasini Volley) che però potrebbe spostare il proprio campo di gara.

Idea Carini per le partite interne delle rosanero

Il club rosanero, infatti, sta valutando di giocare le proprie partite interne non più a Palermo ma in provincia, più precisamente a Carini. Luigi Allegra, direttore sportivo del Caffè Trinca, lo conferma.

“La possibilità di spostare il campo di gara è concreta – sottolinea – Carini è una bellissima piazza con un impianto importante e idoneo al nostro progetto di crescita e sviluppo. L’amministrazione comunale ci supporta e pensiamo possa essere una soluzione adeguata a quello che è il valore del campionato che andremo ad affrontare”.

Nella stagione passata, il Caffè Trinca aveva giocato le sue gare interne al PalaWinning di via Sandro Pertini. La struttura, però, venne rasa al suolo dal forte vento e dal maltempo che imperversò a Palermo a fine marzo. Le rosanero disputarono il finale di stagione al Club Leoni di piazza Leoni.

Come sarà il volto nuovo del Caffè Trinca in B1

C’è la volontà di riconfermare molte giocatrici protagoniste della promozione in terza serie. Le prime conferme arriveranno nei prossimi giorni. Sempre Allegra, a tal proposito, spiega: “L’idea è quella di conferma buona parte del blocco che ci ha permesso di primeggiare nello scorso campionato inserendo 3 o 4 elementi di categoria che ci consentano di affrontare la stagione in maniera ottimistica e senza patemi d’animo”.

Del resto, il mercato che è già iniziato, è in fermento per via della novità che riguarda la possibilità per le squadre di A2 di schierare due straniere. Questo apre la possibilità all’arrivo di atlete di rilievo anche dalla serie superiore. Il livello dovrebbe alzarsi ulteriormente.

Questa la rosa del Caffè Trinca Palermo promosso in terza serie nazionale. Palleggiatrici: Eva di Bert, Alessia Ferro. Attaccanti: Lea Vujevic, Aurora Vescovo, Tatiana Lombardo. Centrali: Chiara Miceli, Nicoletta De Luca, Camilla Macedo. Libero: Sara Lo Gerfo. Il tempo dirà chi rimarrà e chi troverà posto in altre formazioni.

Pirrotta “Voglio più che una semplice salvezza”

Il tecnico Tommaso Pirrotta, uno degli artefici della promozione in B1 del Caffè Trinca, non si accontenta della semplice salvezza. “Da allenatore non posso fermarmi al minimo – sottolinea – né voglio pensarci. La salvezza deve essere una cosa automatica. Se vogliamo crescere dobbiamo pensare a qualcosa in più. Faremo la B1 per migliorarci ma anche per andare più lontano possibile. Non possiamo accontentarci: significherebbe andare col freno a mano tirato, limitarsi. Non va bene. Per questo non pongo limiti”.