La matricola del presidente Tony Mancino sotto di due set vince al tie-break

Dall’inferno al paradiso, in cinque set. Vittoria sofferta e festa salvezza dolcissima per il Terrasini Volley in un finale di stagione thriller. La squadra giallazzurra batte in rimonta il Castellana Grotte nell’ultima giornata del girone F del campionato di serie B1 femminile e centra la permanenza mandando le pugliesi allo spareggio per la sopravvivenza con il Desi Volley Cinquefrondi.

Successo che permette alla matricola allenata da Enzo D’Accardi di centrare la settima posizione nel girone F a quota 34, frutto di 11 vittorie ed 11 sconfitte. Risultato che ad inizio stagione era sperato ma che dopo un avvio non troppo esaltante sembrava difficile da raggiungere.

Una salvezza diretta che arriva grazie anche alla vittoria in 3 (rapidi) set del Melendugno Lecce ai danni del Desi Volley che ha inchiodato le calabresi, anch’esse in lotta per la permanenza in terza serie, in nona – e quartultima – posizione con 31 punti. Castellana Grotte, ottava con 2 lunghezze in più, dovrà giocarsi – da regolamento – la B1 proprio con loro perché lo scarto in graduatoria non supera i 3 punti.

Il ritmo del sestetto del presidente Tony Mancino si è alzato nel girone di ritorno e la sfida casalinga di ieri pomeriggio con il Castellana Grotte è la summa della stagione. L’andazzo del match ha ricalcato a tinte forti quanto fatto vedere dalla squadra durante tutta una stagione. Dura e tribolata anche per colpa del Covid.

Avvio impacciato per il Terrasini Volley

L’inizio di partita è impacciato. Le padrone di casa, sospinte dal pubblico amico della struttura Geodetica, faticano a trovare i giri giusti. Tanti gli errori in ricezione, diversi quelli in attacco. Di contro, le ospiti riuscivano sempre a trovare lo spunto giusto nel momento che contava. Lucidità che si traduceva in un incubo per il Volley Terrasini che ha ceduto il primo parziale 22-25.

Il secondo set è stato ancora appannaggio della compagine pugliese che non ha avuto troppe difficoltà a punire le incertezze delle palermitane. Ancora troppo imprecise nell’ultimo tocco, quello decisivo per mettere il pallone a terra. Le pugliesi vanno sul 2-0 chiudendo il set sul 25-20 e conquistando già un punto.

Nel frattempo, tuttavia, arrivavano buone notizie da Cinquefrondi: la Desi Volley perdeva 3-0 col Melendugno.

La rimonta delle dragonesse

Nel terzo set i palloni diventano, inevitabilmente, più pesanti. Ma il Terrasini Volley si compatta, torna a giocare da par suo e comincia a trovare la quadra che era mancata nelle frazioni precedenti. La difesa ospite comincia a concedere qualche cosa e per le padrone di casa, dopo un avvio equilibrato di set, è quasi un assolo. Il 25-15 dà morale al sestetto giallazzurro e, soprattutto, riapre la partita.

E nel quarto set continua il momento positivo del Terrasini che concede sempre meglio alle pugliesi che riescono ancora a difendere bene ma senza più il guizzo in avanti. Per loro è notte fonda quando il tabellone indica 25-14 per le dragonesse.

Tie-break perfetto e festa salvezza per il Volley Terrasini

Si decide tutto al tie-break con una certezza: chi vince si salva direttamente per effetto del successo del Melendugno sul Desi Volley. Artefice del proprio destino, il Terrasini va sulle ali dell’entusiasmo mentre per il Castellana Grotte si spegne la luce. Le schermaglie iniziali sono equilibrate ma le padrone di casa hanno una marcia in più e volano su un vantaggio rassicurante che viene mantenuto: è 15-8 ed è festa salvezza per una squadra che ha avuto il merito di non mollare mai.

Mancino “Vittoria sofferta, successo importante per Terrasini”

Il presidente Tony Mancino commenta la vittoria che significa salvezza per le sue ragazze. “Una vittoria sofferta e meritata – sottolinea – una vittoria che arriva dopo una stagione di sacrifici; una vittoria che ci consente di partecipare al prossimo Campionato Nazionale di Serie B1. Un grazie a tutte le giocatrici, al mister, allo staff e… sempre forza Terrasini”.

B1 femminile con due palermitane nella prossima stagione

La stagione 2021-22 ha decretato sul campo la salvezza del Terrasini Volley che ha il diritto disputare la prossima B1. In terza serie, stando ai verdetti del campo, ci sarà anche il Caffè Trinca Palermo (Progetto Volley) che ha vinto il campionato di B2. Palermo dovrebbe, quindi, avere due squadre in B1.