Pallavolo, serie B1 femminile, per la matricola è la quarta vittoria consecutiva

Nuovo deciso passo verso la salvezza per il Terrasini. La squadra allenata da Enzo D’Accardi, infatti, ha battuto in trasferta per 3 set ad 1 la Forex Olimpia San Salvatore Telesino.

Per la matricola palermitana si tratta della quarta vittoria consecutiva dopo quelle ai danni di Santa Teresa Riva, Catania e Fiamma Torrese. Le giallazzurre hanno così ottenuto 12 punti che ne alzano le quotazioni verso lo sprint salvezza nel girone F del campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo.

I parziali di 17-25; 23-25; 25-21 e 18-25 indicano una prestazione importante per il sestetto palermitano che adesso vola al sesto posto con 31 punti. Ma la salvezza deve essere ancora conquistata.

Terrasini a +5 dalla zona retrocessione

La via intrapresa è senza dubbio quella giusta ma il vantaggio di cinque lunghezze sulla zona retrocessione non mette ancora al sicuro il Terrasini. Il Castellana Grotte che ha 26 punti ha disputato due partite in meno. Anche il San Telesino che ha 27 punti deve ancora disputare due match in più rispetto alla formazione palermitana.

Mancino “Bene così, dobbiamo guardare noi stesse”

Il Terrasini si avvicina alla salvezza quando mancano due partite alla fine della stagione regolare. Il presidente Tony Mancino analizza il momento positivo delle sue ragazze: “Un altro gradino superato – spiega – con 4 vittorie di fila e bottino pieno di 12 punti. Abbiamo altre due gare da giocare e sono entrambi scontri diretti. Non pensiamo alle altre squadre. Se vincono o perdono non deve interessarci più di tanto. Dobbiamo, invece, pensare a noi stessi e portare a casa altri punti salvezza”.

Gli ultimi scontri diretti per il Terrasini

Fine aprile sarà decisivo per il Terrasini che concluderà la stagione regolare con due scontri diretti. Il 23 aprile le giallazzurre affronteranno la trasferta a Cinquefrondi sul parquet del Desi Volley che ha 29 punti. Chiusura col botto, infine, il 30 aprile col recupero della sfida interna con Castellana Grotte che ha 26 punti.