Pallavolo, serie B1 femminile, terza vittoria di fila per il sestetto di D’Accardi

Terza vittoria consecutiva per il Terrasini che si fa strada verso la salvezza. La squadra allenata da Enzo D’Accardi ha battuto in casa, al Palageodetico, la Fiamma Torrese in 3 set con i parziali di 25-14; 25-18 e 25-19.

Dopo le affermazioni sul Santa Teresa Riva ed a Catania, la matricola gialloblu, alla sua prima esperienza in terza serie nazionale vola a quota 28 punti dopo 19 partite nel girone F del campionato di serie B1 femminile di pallavolo.

Netta vittoria per il Terrasini

La vittoria del Terrasini è maturata al termine di una sfida condotta con autorità. Per il sestetto allenato da Enzo D’Accardi è anche una rivincita. Lo scorso 26 marzo, infatti, le siciliane persero in 4 set. Ieri la sfida ha avuto un epilogo ben diverso.

Terrasini più motivato e già avanti nelle prime battute del set iniziale con un parziale di 9-3. Il vantaggio per le padrone di casa è poi aumentato fino al 25-14 del primo parziale.

Il secondo set ha avuto un avvio equilibrato ma le padrone di casa sono scappate sul 9-3. Questa volta la Fiamma Torrese han reagito fino a rimontare sul 14-13. Ma le motivazioni erano tutte dalla parte del Terrasini che ha portato a casa il secondo parziale sul 25-18.

L’andazzo non cambia neppure nella terza frazione. Muro e attacchi sono incisivi ed il sestetto del presidente Tony Mancino conquista il 25-19 che porta tre punti d’oro.

Mancino “Complimenti alle ragazze”

Il presidente Tony Mancino analizza la partita delle sue. “Devo fare i complimenti alla squadra – sottolinea il massimo dirigente del Terrasini – perché ha disputato le ultime partite con lo spirito giusto. Vedo in loro la voglia di vincere e di salvare il titolo. Speriamo di prendere punti anche sabato a Benevento. Non sarà facile ma possiamo riuscirci. Guardiamo una partita alla volta: questi ultimi successi sono il giusto premio per il lavoro settimanale svolto con tanti sacrifici.

Domani sfida salvezza per il Terrasini a Benevento

Non c’è tempo né per riposare, né tantomeno per festeggiare: il Terrasini sabato 9 aprile sarà di scena a Benevento, ospite del S. Salvatore Telesino. Si tratta di una sfida salvezza: le campane hanno un punto in meno rispetto a Nielsen e socie ma hanno disputato anche due partite in meno.

Le gialloblu dovranno fare attenzione anche al Castellana Grotte che è in zona retrocessione con 5 punti in meno ma, anche in questo caso, con due match in più da giocare. Sabato 9 aprile, ad esempio, le pugliesi saranno di scena a Cutrofiano sul parquet dell’ultima in classifica. Turno sicuramente favorevole, almeno sulla carta, al Castellana Grotte.

Il tabellino

Terrasini-Fiamma Torrese 3-0

Set: 25-14; 25-18 e 25-19

Terrasini: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti 1, Monzio 6, Murri 14, Nielsen 19, Biccheri 5, Gatta 7. Allenatore: D’Accardi.

Fiamma Torrese: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. Allenatore: Salerno.

Arbitri: Martorino e Grasso.