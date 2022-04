Rosanero prime con una giornata di anticipo

Fa festa il Caffè Trinca Palermo. La squadra allenata da Tommaso Pirrotta supera nettamente in 3 set l’ostacolo Nigithor Santo Stefano ed è promossa nella serie B1 femminile di pallavolo.

Davanti al pubblico amico ma sul “neutro” del Club Leoni, per l’indisponibilità del PalaWinning reso indisponibile dal maltempo a fine marzo, le rosanero hanno dominato la sfida contro la quarta forza del girone P del campionato di serie B2 con i parziali di 25-14; 25-17 e 25-9. Un match senza storia anche se le avversarie allenate da Maurilio Anfuso hanno provato a reagire nel terzo set andando anche avanti nel punteggio per 4-1. Poi le motivazioni hanno sospinto le rosanero verso il traguardo.

Una cavalcata trionfale

L’ultimo sforzo è stata la summa di un’annata trionfale, un assolo che ha permesso al Caffè Trinca di chiudere in anticipo il duello a distanza nel girone P con la Fly Volley Marsala, vicecapolista. Il sestetto palermitano ha concluso la sua corsa con 55 punti, 19 vittorie (18 prima del tie-break) ed una sola sconfitta proprio contro le marsalesi lo scorso 26 marzo.

Allegra “Dedichiamo la promozione a noi”

Luigi Allegra, direttore sportivo del Caffè Trinca Palermo, parla subito dopo il punto che ha consegnato la promozione alla sua squadra. Un traguardo che si è concretizzato partita dopo partita ma che non era l’obiettivo stagionale.

“Siamo euforici – sottolinea Allegra – per il grande lavoro fatto dalle ragazze in campo e negli allenamenti e da tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Una stagione da incorniciare dove le atlete sono state più forti di tutto e di tutte. Non era facile vincere un campionato del genere con squadre del calibro di Marsala e Caltanissetta. Ed è stato più difficile perché in era Covid per via della situazione imprevedibile dei contagi. Inoltre le ragazze e tutto l’ambiente hanno superato il trauma del PalaWinning che a causa del maltempo di fine marzo è stato spazzato”.

E continua: “Poteva essere il colpo del ko ma non lo è stato. Tutte hanno fatto il loro dovere fino in fondo ed in grande armonia e sinergia. Un risultato sportivo importante per Palermo che ritrova una terza serie nazionale”.

Il roster della squadra

Questa la rosa del Caffè Trinca Palermo promosso in terza serie nazionale. Palleggiatrici: Eva di Bert, Alessia Ferro. Attaccanti: Lea Vujevic, Aurora Vescovo, Tatiana Lombardo. Centrali: Chiara Miceli, Nicoletta De Luca, Camilla Macedo. Libero: Sara Lo Gerfo.

Allenatore: Tommaso Pirrotta; 2º allenatore/preparatore atletico Riccardo Garofalo. Team Manager: Fabrizio Pipitone. Presidente: Mario Argano. Patron: Gaetano Alioto.

Tommaso Pirrotta riporta una palermitana in B1

Corsi e ricorsi storici. Tommaso Pirrotta, il tecnico del Caffè Trinca Palermo, ha riportato una squadra del capoluogo siciliano in terza serie. Sul campo, l’ultima impresa con una compagine palermitana l’ha firmata nella stagione 2009-10 quando, sempre al Club Leoni, vinse con la Grande Migliore il girone H di quarta serie superando al fotofisish il Tremestieri. La stagione successiva, però, la squadra non si iscrisse al torneo. Sempre Pirrotta è stato l’ultimo coach a disputare una B1, nella stagione 2003-04 con la Pallavolo Palermo, ultima compagine cittadina (se si escludono le squadre della provincia, leggasi Terrasini che attualmente milita in terza serie) a giocare sul campo questo campionato.