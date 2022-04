Pallavolo, Serie B2 femminile, rosanero vicine al traguardo

Ultimo sforzo per la promozione in serie B1 per il Caffè Trinca Palermo. La capolista allenata da Tommaso Pirrotta riceverà, infatti, la Nigithor Santo Stefano di Camastra che chiuderà la stagione regolare del girone P del campionato nazionale di serie B2 femminile.

La sfida si giocherà sul “neutro” del Club Leoni sabato 23 aprile alle 18. Arbitreranno Galletti di Catania e Fioria di Leonforte.

Caffè Trinca Palermo ad un salto dalla B1

Alle rosanero mancano due soli punti per la certezza della promozione diretta in terza serie. Il sestetto palermitano ha finora totalizzato 52 punti in 19 partite (18 successi ed un solo ko) ed ha un vantaggio di 5 lunghezze sulla Fly Volley Marsala (47) che però deve recuperare una sfida e giocare due partite. Le trapanesi, quindi, potrebbero, in caso di ko del Caffè Trinca Palermo, operare il sorpasso al fotofinish.

Pirrotta “Campionato favoloso”

Il tecnico Tommaso Pirrotta analizza la stagione delle sue alla vigilia di questa sfida decisiva: “Campionato favoloso, considerato il fatto che non eravamo la squadra più accreditata ad inizio stagione. Poi si sono innescate tante cose, siamo riusciti a far convivere esperienza, giovinezza e freschezza in un contesto che ci ha portato a risultati notevoli. Le giovani sono cresciute tantissimo. Lo speravamo ma non pensavamo così tanto. Adesso siamo ad un passo dall’obiettivo. Vincendo andiamo in B1”.

Caffè Trinca Palermo-Santo Stefano, derby tra tecnici

La partita decisiva con la Nigithor sarà una sorta di derby tra i tecnici entrambi palermitani. Maurilio Anfuso ha portato la sua squadra al quarto posto con 35 punti e proprio la formazione stefanese sarà “arbitro” della lotta promozione. Domani la sfida con le rosanero, successivamente (il 30 aprile) affronterà il Marsala al Pala Ceramiche.

Le neroarancio avranno anche due ex di turno: Marta Li Muli e Carlotta Russo oltre alla palermitana Giorgia Genualdi.

I precedenti: Palermo-Santo Stefano 1-3 (febbraio 2021), Santo Stefano-Palermo 1-3 (marzo 2021), Santo Stefano-Palermo 0-3 (ottobre 2022).

MedTrade riceve il Cassiopea, Comfer in casa con Caltanissetta

Già retrocessa la MedTrade Volley Palermo si congederà dal suo pubblico ospitando domani, 23 aprile, alle 18 il Cassiopea. La sfida all’oratorio Ss Cosma e Damiano e sarà arbitrata da Morelli e Pamplone per la penultima partita. La matricola allenata da Linda Troiano con 9 punti staziona in penultima posizione.

La cenerentola Comfer Palermo riceverà a Cruillas (complesso Mendelssohn alle 18, fischietti affidati a Gagliano e Mallia) il Caltanissetta. Per il sestetto allenato da Renato Ciappa ultima gara interna di una stagione avara di soddisfazioni e contornata dall’ultimo posto della classifica con appena 4 punti, frutto di 1 vittoria, 17 sconfitte, 6 set vinti e 51 persi.