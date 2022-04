Pallavolo, serie B2 femminile, palermitane retrocesse in serie C

La MedTrade Volley Palermo perde 3-1 a Santo Stefano di Camastra contro le messinesi della Nigithor Volley, allenate dal palermitano Maurilio Anfuso. La matricola allenata da Linda Troiano, ormai costretta alla retrocessione in serie C, ha tirato fuori una prestazione di grande orgoglio e carattere, come poche volte capitato nel corso della stagione.

A due giornate dalla conclusione della stagione regolare, le palermitane rimangono in penultima posizione del girone P della serie B2 con 9 punti conquistati. Il distacco di 8 lunghezze dalla zona salvezza è ormai incolmabile.

Agnese Prinzivalli e compagne sono state in grado di giocare la loro migliore pallavolo una volta svanite la pressione e l’obbligo del risultato a tutti i costi.

MedTrade senza Miceli e Bruno

La MedTrade deve rinunciare alle schiacciatrici Sara Miceli e Maria Grazia Bruno, entrambe convalescenti, e dà spazio alla palleggiatrice Aurora Smeraldo, in vista anche del finale di stagione dei campionati giovanili.

La differenza tra le due formazioni sta tutta negli 11 punti in totale a vantaggio della Nigithor Volley in quattro set tiratissimi soprattutto nel secondo e quarto parziale con le frazioni concluse ai vantaggi.

Giallazzurre sempre in partita

La MedTrade ha rischiato di portare a casa almeno un punto, se sul 24-23 nel quarto set l’arbitro non avesse fischiato un’invasione a rete di Roberta Azzolina, mentre il pallone schiacciato dalle avversarie terminava oltre la linea dopo uno scambio che ha fatto alzare in piedi il pubblico presente al PalaCeramica.

Ad ogni modo, dopo aver annullato anche una palla match, la MedTrade si arrende sul 29-27 al quarto set e lascia Santo Stefano di Camastra con la solita amara consapevolezza che la stagione avrebbe potuto prendere una piega diversa senza i troppi fantasmi mentali chiusi nel borsone.

Sabato 23 aprile ultima partita casalinga

Adesso la pausa per le festività di Pasqua, poi, sabato 23 aprile, alle 18, all’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso gli Ultimi” di via Sferracavallo andrà in scena l’ultima partita interna della stagione contro la Cassiopea Lavalux Sisa. Diretta streaming su BlogSicilia.it e Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube). Commento di Mario Piras. Regia di Giorgia Mancuso.

Il tabellino, MedTrade perde un drammatico quarto set 29-27

Nigithor Volley S. Stefano – MedTrade Volley Palermo 3-1

Set: 25-16; 24-26; 25-23 e 29-27

Nigithor Volley S. Stefano: Giuffrida, Vaiana, Zingales, Torre, Kalcheva, Barletta, Li Muli (K), Russo, Di Staso, Todaro, Genualdi, Oliva, Parisi (L), Arculeo (L). Allenatore: Anfuso.

MedTrade Volley Palermo: Compagno, Evola, Smeraldo, Azzolina, Prinzivalli (K), Catalano, Bruzzese (L); Radicella, Nuccio, Giulio, Lo Dico, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Galletti e Pirronitto.