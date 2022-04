Serie B2, Aquilotte perdono in 4 set con il FuniviaEtna

Una sconfitta che fa malissimo alla MedTrade Volley Palermo. La squadra di coach Linda Troiano cede in casa anche contro la VolleyValley FuniviaEtna di Piero Maccarone in quattro set. Il sestetto palermitano dice praticamente addio alla permanenza in serie B2, nonostante restino ancora da giocare altre tre gare come recupero delle giornate sospese per la pandemia.

In programma, però, ci sono due impegni proibitivi contro la Traina Srl Caltanissetta e la Nigithor Volley, rispettivamente terza e quarta forza del campionato, inframezzati dall’ultima partita casalinga contro la Cassiopea Lavalux Sisa.

Alla condanna manca solo l’aritmetica

La retrocessione in serie C è molto vicina ma non è ancora aritmetica. Le aquilotte sono penultime nel girone P della quarta serie nazionale con 9 punti ed hanno 7 di distacco dal Ragusa che ha anche una partita in meno rispetto alle palermitane. Con sole tre partite da giocare, il discorso salvezza si fa veramente arduo, se non addirittura improbabile.

MedTrade Volley Palermo senza Bruno e Cilibrasi

La MedTrade deve rinunciare alla schiacciatrice Maria Grazia Bruno e al libero Martina Cilibrasi, entrambe convalescenti, e punta tutto sulla verve dell’opposto Roberta Azzolina e della centrale Francesca Evola. Scelte praticamente obbligate per la VolleyValley, arrivata a Palermo con sette giocatrici e un libero, a causa di numerose defezioni dell’ultima ora.

Avvio ospite

Il primo set viene spaccato dalla precisione chirurgica al servizio della Bonfiglio che consente alle catanesi di portarsi in vantaggio in modo decisivo sfruttando la tensione emotiva delle aquilotte, costrette alla vittoria da tre punti per continuare ad alimentare la speranza di salvezza. E anche nel secondo set la squadra di coach Linda Troiano non riesce ad eliminare la pressione concedendo troppi errori alle avversarie e arrendendosi di nuovo.

Riscossa MedTrade

Nel terzo parziale, però, arriva il momento delle scelte coraggiose anche in vista del futuro e della fase finale dei campionati giovanili e così si vedono dal primo punto la palleggiatrice Aurora Smeraldo al posto di Luisa Nuccio e la schiacciatrice Carola Compagno per Claudia Catalano. A crescere come intensità anche le compagne più esperte, Agnese Prinzivalli, Sara Miceli e Federica Bruzzese, con il parziale che viene chiuso per 25-18.

Le giallazzurre calano nel finale

Nella parte iniziale del quarto set, però, tornano a tremare le gambe alle giallazzurre che mestamente cedono per 3-1 alla VolleyValley FuniviaEtna Catania dicendo praticamente addio alla permanenza in Serie B2.

Domenica prossima 10 aprile, alle 18, al PalaCeramica di Santo Stefano di Camastra appuntamento sul campo della quarta forza del campionato, le messinesi della Nigithor Volley.

Diretta streaming su BlogSicilia.it e Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube). Commento di Mario Piras. Regia di Giorgia Mancuso.

Il tabellino, la MedTrade la riapre nel terzo set

MedTrade Volley Palermo – VolleyValley FuniviaEtna 1-3

Set: 21-25; 22-25; 25-18 e 22-25

MedTrade Volley Palermo: Miceli, Evola, Nuccio, Azzolina, Prinzivalli (K), Catalano, Bruzzese (L); Compagno, Radicella, Smeraldo, Giulio, Lo Dico, Biondo (L). Allenatore: Troiano.

VolleyValley FuniviaEtna: Bonfiglio, Di Lorenzo, Riferi, Carpinato (K), Richiusa, Sturniolo, De Luca (L); Gualtieri. Allenatore: Maccarone.

Arbitri: Tullio e Affronti.