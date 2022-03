Aquilotte rimangono in piena zona calda

Un ko che fa male alla MedTrade Volley Palermo. La matricola allenata da Linda Troiano perde 3 set a 0 a Zafferana lo scontro diretto per la salvezza valido per la 22ma giornata del girone P della serie B2 femminile.

Il sestetto palermitano, al quarto ko consecutivo, rimane in penultima posizione in classifica con 9 punti sprecando una grande opportunità per accorciare il distacco che la separa dalla zona salvezza. Domenica prossima, 3 aprile, la sfida interna contro le catanesi della VolleyValley FuniviaEtna sarà decisiva.

Le due formazioni sono separate da appena due lunghezze ed una affermazione permetterebbe alle Aquilotte un sorpasso importante soprattutto dal punto di vista psicologico oltre che pratico. La zona tranquillità dista 6 lunghezze con le palermitane che devono ancora recuperare 4 partite.

Avvio lentissimo per la MedTrade

Il primo set scivola via a favore di Zafferana, dopo una parte iniziale giocata in sostanziale equilibrio tra le due formazioni, che chiude lasciando alle giallazzurre solo 13 punti. Mentre nel secondo parziale la partenza è traumatica per Agnese Prinzivalli e compagne che vanno subito sotto di sei punti, prima di accorciare dopo il time out e mettere in atto il sorpasso con un parziale di 7-1. Poi, testa a testa sino a quando la Negroni Service allunga sfruttando alcuni errori avversari.

Nel terzo set, i vantaggi premiano lo Zafferana

Il terzo parziale è quello più emozionante con Roberta Azzolina tornata sui livelli standard e alla quale la MedTrade Volley Palermo si aggrappa nel tentativo disperato di rimettere in piedi la gara. Ma, come spesso è capitato nella maggior parte della stagione, ancora una volta le giallazzurre pagano errori gratuiti nelle fasi cruciali. Zafferana resta più lucida e piazza gli ultimi due punti decisivi che le permettono di chiudere, seppur soffrendo, la contesa.

Domenica prossima, 3 aprile, alle 17.30, nell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo un’altra sfida delicata per la classifica contro la VolleyValley FuniviaEtna Catania.

Diretta streaming su BlogSicilia.it e Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube). Commento di Mario Piras. Regia di Giorgia Mancuso.

Il tabellino, rammarico MedTrade nel terzo set

Negroni Service Zafferana – MedTrade Volley Palermo 3-0

Parziali: 25-13; 25-21 e 26-24.

Negroni Service Zafferana: Guglielmino, Zuppardo, Bontorno, Frate, Miceli, Beninato, Rapisarda, Lombardo, Motta, Colombrita (L), Sapienza (K) (L). Allenatore: Mantarro.

MedTrade Volley Palermo: Miceli, Evola, Nuccio, Azzolina, Prinzivalli (K), Catalano, Bruzzese (L); Compagno, Bruno, Radicella, Smeraldo, Giulio, Lo Dico, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Privitera e D’Avola.