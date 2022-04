Serie B1 femminile, palermitane salve con una vittoria

Una vittoria per rimanere in serie B1: il Terrasini Volley ha questo imperativo. E domani, sabato 30 aprile alle 18 (arbitri Barbieri e Bassetto), la squadra allenata dal tecnico Enzo D’Accardi riceverà le pugliesi del Volley Castellana Grotte per quello che si preannuncia uno spareggio. Il match si giocherà alla struttura Geodetica di via Partinico a Terrasini.

Corsa salvezza a tre

Le dragonesse sono settime con 32 punti, le pugliesi inseguono a quota 31 ma la corsa salvezza ha un terzo incomodo. La bagarre, infatti, riguarda anche la Desi Volley di Cinquefrondi che ha gli stessi punti del Castellana e che riceve il Melendugno Lecce, seconda forza del girone F con 47 punti, già certa della partecipazione ai play off promozione.

Terrasini Volley salvo con una vittoria

Il Terrasini Volley ha in mano il suo destino. Per evitare calcoli astrusi, infatti, la matricola palermitana, alla sua prima esperienza in terza serie nazionale, deve vincere. Anche al tie-break. Il sestetto del presidente Tony Mancino, dunque, deve fare un ultimo sforzo per mantenere la terza serie nazionale, un patrimonio per il centro del Palermitano e per lo sport del circondario.

In B2 femminile tutto deciso

Ad una giornata dalla fine della stagione regolare, verdetti già decisi per le tre squadre palermitane in serie B2 femminile. Nessuna delle tre compagini cittadine, a meno di ripescaggi o rinunce, sarà riconfermata nel girone P della quarta serie nazionale per la prossima stagione.

Il Caffè Trinca Palermo festeggia la promozione in B1 riposando nell’ultimo turno previsto per domani, 30 aprile.

Le già retrocesse MedTrade Volley Palermo e Com.Fer giocheranno, invece, in trasferta.

La MedTrade di Linda Troiano, penultima con 10 punti, sarà sul parquet del Traina Caltanissetta. Le nissene, terze in classifica, cercano i tre punti per contendere fino alla fine la seconda piazza, e l’accesso ai play off per la B1, alla Fly Volley Marsala che riceverà la Nigithor Santo Stefano di Camastra, quarta forza del girone ma nettamente più staccata ed ormai fuori dai giochi.

Il fanalino di coda ComFer sarà ospite del Ragusa. Le iblee, terzultime con 16 punti sono ancora in corsa per la salvezza perché devono recuperare un’atra partita, quella col Cassiopea e possono ancora sperare a patto che lo Zafferana non batta la Valley Volley Etna già salva.