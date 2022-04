Pallavolo, serie B2 femminile, la matricola palermitana rimane penultima

La MedTrade Volley Palermo non riesce a regalarsi la gioia di chiudere con una vittoria nemmeno nell’ultima apparizione casalinga della stagione nell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo. Il sestetto allenato da Linda Troiano perde per 3-2 contro la Cassiopea Lavalux Sisa, a cui bastava solo un punto per festeggiare la matematica permanenza in Serie B2.

Le aquilotte, tuttavia, già rassegnate alla retrocessione in serie C, guadagnano un punticino e vanno a quota 10 nella classifica del girone P, aritmeticamente ancorate in penultima posizione, troppo lontane dal Comiso, terzultimo con 16 punti e dalla fanalino di coda ComFer che staziona a 4 punti.

Sestetto iniziale con Giulio e Radicella

Nel sestetto iniziale, oltre al libero Federica Bruzzese, trovano spazio la centrale Marzia Giulio, a cui ha lasciato il posto il capitano Agnese Prinzivalli, e la schiacciatrice Marta Radicella, fresca campionessa territoriale in Under 18 insieme alle altre compagne Francesca Evola, Carola Compagno, Aurora Smeraldo e Chiara Lo Dico, anche loro presenti in distinta.

MedTrade a segno nel secondo e quarto set

Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio con gli strappi di Costabile e compagne in un elastico che vede la MedTrade Volley Palermo avvicinarsi sino ad azzerare lo svantaggio e, poi, allontanarsi ancora sino al massimo distacco di 5 punti con cui Brolo chiude il parziale.

Nel secondo set le giallazzurre riescono a mantenere la continuità negli scambi lunghi e a limitare gli errori costringendo la Cassiopea Lavalux Sisa a forzare alcune giocate. Ma nel terzo parziale viene completamente cancellato quanto di buono fatto vedere nel secondo con una squadra irriconoscibile che crolla in modo verticale ancor prima di raggiungere la prima decina consentendo alle ragazze di Cortese di festeggiare la matematica salvezza.

Nel quarto set si torna in campo con un piglio diverso, l’impatto positivo di Sara Miceli ridà verve anche alle compagne e la MedTrade Volley Palermo, per la prima volta in stagione, riesce a raggiungere il tie-break. Un’immensa Francesca Evola sotto rete consente alla squadra di coach Troiano di portarsi al cambio campo sul parziale di 8-3. Inspiegabilmente, però, si spegne la luce e Brolo allunga sino a portarsi sul 15-11 finale.

L’ultimo atto di questa stagione, sabato 30 aprile, alle 18, a Caltanissetta contro la Traina srl. Diretta streaming su BlogSicilia.it e Volley Palermo Channel (Facebook e YouTube). Commento di Mario Piras. Regia di Giorgia Mancuso.

Il tabellino, tie-break fatale per la MedTrade Volley Palermo

MedTrade Volley Palermo – Cassiopea Lavalux Sisa 2-3

Set: 20-25; 25-18; 11-25; 25-13 e 11-15

MedTrade Volley Palermo: Radicella, Evola, Nuccio, Azzolina, Giulio, Catalano, Bruzzese (L); Compagno, Smeraldo, Prinzivalli (K), Miceli, Bruno, Lo Dico, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Cassiopea Lavalux Sisa: La Monica, Tumeo, Lisciandro, Santostefano, D’Arrigo, Costabile, Gulino (L); N. Agnello (K), Marino, Pirri, Ferraro, Giannone, Isgrò, A. Agnello. Allenatore: Cortese.

Arbitri: Morelli e Pampalone.