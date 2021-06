Iniziativa di Confcommercio

“I librai incontrano gli autori a villa Filippina”

Dal 14 giugno al 26 luglio la rassegna promossa da ali Confcommercio Palermo

Inaugurazione lunedì prossimo con Stefania Auci

“I librai incontrano gli autori a Villa Filippina” è il nome dell’iniziativa promossa dalla Associazione Librai Italiani – ALI Confcommercio Palermo – che si propone di rilanciare le librerie che, nei lunghi mesi della pandemia, non hanno potuto più organizzare eventi con gli autori all’interno delle loro strutture.

Prima opera “L’inverno dei Leoni.

La rassegna partirà lunedì 14 giugno e ad aprirla sarà Stefania Auci che presenterà il suo ultimo libro dedicato alla famiglia Florio dal titolo “L’inverno dei Leoni. La saga dei Florio”, pubblicato da Nord Edizioni. Nove gli incontri promossi e organizzati dai librai che hanno aderito all’iniziativa per ristabilire il giusto rapporto tra editori, promotori, distributori e librerie nel rispetto della filiera del libro. Gli incontri con scrittrici e scrittori si terranno all’interno del “Centro Commerciale Naturale Piazza Marina e dintorni” e del “Parco Villa Filippina”, che a settembre aprirà le porte alla nuova edizione di “Una Marina di Libri”.

Nel rispetto delle norme anti Covid

L’ingresso a Villa Filippina sarà gratuito e gli incontri, nel rispetto delle norme anti Covid, avranno inizio alle ore 18.00. “Noi librai – spiega Nicola Macaione, presidente di Ali Confcommercio Palermo – vogliamo riappropriarci in pieno del nostro ruolo che non è solo quello di vendere i libri ma di promuovere la cultura del libro, favorire l’aggregazione di persone in appositi spazi culturali, dare visibilità anche alle case editrici più piccole: tutto questo non è stato possibile negli ultimi 16 mesi e sentivamo il bisogno di tornare alle vecchie abitudini. La lungimiranza di “Una marina di libri” e la disponibilità di Villa Filippina sono stati fondamentali per questa iniziativa che sarà solo una tappa di una più generale ripartenza del nostro settore che vuole sempre più coinvolgere il pubblico”.

Il calendario degli altri appuntamenti