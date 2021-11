una chiacchierata con cristina di matteo

Cristina Di Matteo è una siciliana che ha fatto della passione per la scrittura e la lettura la sua professione

Si occupa di libri e albi illustrati per i bambini

Cinque anni fa ha creato il sito “il mondo di Chri” dove è possibile trovare recensioni e consigli

Se la magia del Natale alle porte dischiude speranze ed entusiasmi per i più piccoli, soprattutto di questi tempi, non c’è verità più grande che una fiaba possa aver luogo sotto l’albero.

Chi è Cristina Di Matteo

Ed è anche un mestiere intriso di magia e competenze quello della siciliana Cristina Di Matteo, classe ‘87, maturità scientifica alle spalle, laurea in economia e master in e-commerce in una prestigiosa Business School del Paese. Si occupa di comunicazione aziendale, è anche una social media manager, ma passione per la scrittura, promozione ed e-commerce ne fanno una professionista nel suo campo. Il suo retroterra culturale, fatto di numeri e forse per taluni luoghi comuni denso di aridità anglofone tipiche del mondo degli affari, non l’hanno mai strappata dalla carta stampata e dalla penna, a cui si dichiara molto legata.

L’abbiamo scoperta per caso, approssimandosi le festività del Natale e certi di non dover far mancare delle letture ai nostri più piccini, l’abbiamo raggiunta sul suo sito.

La passione per la scrittura e la lettura

Cristina adora la scrittura e la lettura e, per ciò che scrive, ce n’era tutta la certezza. “Amo qualsiasi forma d’arte. Le mie più grandi passioni sono la lettura, la fotografia e la storia. Proprio per dar sfogo alle mie più grandi passioni, ho deciso di dar vita al mio sito, ilmondodichri.com, un portale completamente dedicato alla bellezza e alla magia delle storie e albi illustrati per bambini”.

Una raccolta di storie per bambini insieme alla figlia

A dicembre saranno 5 anni esatti dal suo primo articolo pubblicato. “Il sito è nato per pura passione – prosegue Cristina – con la voglia di creare e condividere la mia personale biblioteca online nel quale poter raccogliere tutte le storie che insieme a mia figlia Asia, quasi 10 anni, leggiamo quotidianamente”.

E’ proprio grazie ad Asia, infatti, che Cristina ha riscoperto la bellezza delle storie per bambini. “La mia infanzia, ahimè, è stata interrotta troppo presto a causa di un evento traumatico che ha sconvolto completamente la mia vita, catapultandomi nel difficile mondo degli adulti. Con la nascita di mia figlia, anzi quando lei viveva già in me, ho riscoperto quelle sensazioni dimenticate. Ho ripreso in mano le storie per bambini e non le ho più lasciate”, facendone una professione che condivide quotidianamente con il suo continente affettivo più bello.

“Anche Asia, infatti, adora leggere insieme molte storie, amiamo condividere le letture scambiandoci i libri come due vere amiche del cuore”. Una passione domestica che coniuga la bellezza dello stare insieme in una modalità forse dimenticata ai più, fatta di tanti sociali e giochi on line che sempre più agitano (personalmente senza troppo entusiasmo) il mondo dei più piccini sin dalla loro tenera età.

Il mondo di Chri

Conclusi gli studi, Cristina dà vita al suo mondo di Chri. “Da quel dicembre 2016 è stato un crescendo di apprezzamenti inaspettato sia da parte dei lettori, che ogni giorno mi chiedono consigli sui libri da leggere, sia da parte delle case editrici, piccole e grandi, che hanno deciso di darmi fiducia e affidarmi la promozione dei loro bellissimi volumi”. Ad oggi, infatti, Cristina collabora con gli editori più importanti d’Italia promuovendo non solo la lettura, attraverso recensioni che pubblica quotidianamente sul suo sito e sui canali social, ma anche le tante iniziative culturali presenti nel nostro Paese, come mostre, docufilm e concorsi letterari. Il sito, inoltre, tiene a sottolinearci, è stato sponsor ufficiale del Festival della Letteratura Mediterranea di Lucera. “Uno dei tanti traguardi raggiunti grazie all’immensa passione e dedizione per il mio sito, che curo come se fosse un piccolo figlio”.

Tre titoli da non perdere

Per il prossimo Natale, nel ribadire il suo credo per la lettura, di cui condivide il giudizio essere nutrimento fondamentale per la crescita dei bambini e “necessaria per dare la possibilità di vivere circondati di stimoli preziosi e ricchi di magia”, abbiamo chiesto a Cristina tre titoli che ci suggerisce in questa circolarità d’amore per la carta stampata e che traiamo dal suo stesso sito (dove trovarne molti altri per l’occasione!). Eccoli. “L’ULTIMO REGALO DI BABBO NATALE” (di Marie-Aude Murail, Elvire Murail e Quentin Blake, edizioni CAMELOZAMPA), “ULTIMA FERMATA PER IL RENNA EXPRESS di Maudie Powell-Tuck e Karl James Mountford, edito da SASSI JUNIOR) e per i più piccini, un libro sonoro “JINGLE BELLS Cantiamo il Natale” di Nicola Slater (FABBRI EDITORE). Non ci resta che leggere le delicate recensioni del mondo di Chri e decidere i doni più attesi per i nostri bambini.

Buon Natale a tutti i più piccoli di Blogsicilia!