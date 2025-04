opera prima per il fondatore di panastudio

“Io sono energia” è il nuovo libro di Francesco Panasci, un’opera che pone al centro la persona e il suo percorso esistenziale, in un intreccio di esperienze, riflessioni e possibilità. Verrà presentato a Palermo il prossimo 28 aprile all’interno del meraviglioso contesto del museo Salinas, alle ore 18.

Il valore umano al centro della narrazione

Ogni persona ha una storia fatta di slanci, conquiste, inciampi e rinascite. Con questo presupposto, l’autore invita a riconoscere il valore umano che ciascun vissuto racchiude. “Io sono energia” non è un’autocelebrazione, ma un invito all’ascolto interiore, un’esortazione rivolta a chiunque voglia riscoprire la propria forza e autenticità.

Un linguaggio diretto per temi universali

Attraverso una narrazione autentica e accessibile, Panasci affronta temi profondi come crescita personale, fiducia, cambiamento e valore delle idee. Ogni capitolo si configura come un’occasione per fermarsi e riconoscere la propria energia, offrendo uno spazio di riflessione lontano da ogni dogmatismo.

Un’opera corale: prefazioni d’autore

Il volume è impreziosito da una prefazione a due voci, firmata dal Dott. Francesco Paolo Scarpinato, Assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, e dal Prof. Francesco Alberoni, sociologo di fama internazionale. La postfazione è affidata al Prof. Gaetano Basile, storico della cultura popolare siciliana. A moderare il confronto culturale del giorno 28 presso il museo Salinas sarà Salvo Nugnes, giornalista e critico d’arte.

Tra riflessione e progettualità

Panasci descrive il libro come “un viaggio personale, ma anche collettivo”, nato per riattivare la fiducia nei giovani e stimolare un Visita il sitodialogo intergenerazionale. I brevi capitoli del saggio trattano temi come dignità, connessione, silenzio, trasformazione e visione, senza rinunciare alla concretezza e all’esperienza del vissuto quotidiano.

Un progetto culturale aperto

“Io sono energia” non si limita a essere un libro. L’opera si trasformerà in un format culturale e formativo: incontri con scuole e università, laboratori dedicati al talento e alla narrazione del sé, momenti di ascolto con le nuove generazioni. Un progetto in evoluzione, pronto a diventare uno strumento sociale e culturale.

Dalla parola all’azione: la visione dell’autore

Per Panasci, “l’energia è ciò che ci muove verso il futuro”. Questo libro si propone come scintilla, una parola vera capace di far sentire meno soli e riaccendere il fuoco interiore.

L’autore

Francesco Panasci è giornalista, regista, musicista e project manager, fondatore di Panastudio e direttore del quotidiano Il Moderatore. Da oltre venticinque anni sviluppa progetti culturali e formativi che intrecciano creatività e impegno civile, mantenendo al centro l’umano, l’ascolto e il valore della parola. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, in questo libro si racconta per la prima volta con uno sguardo intimo e sincero.