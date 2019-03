Si terrà lunedì a Catania, con concentramento del corteo alle 9 in piazza Roma, la manifestazione di protesta indetta Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil contro i licenziamenti, per i sindacati ‘senza giusta causa’, dei lavoratori degli stabilimenti Sirti di Belpasso (CT), Carini (PA) e Feroleto (CZ).

Il corteo raggiungerà Palazzo del Governo dove una delegazione sarà ricevuta in prefettura. Le organizzazioni sindacali contestano “il piano scellerato concepito dai vertici dell’azienda specializzata nella realizzazione e manutenzione delle reti di telecomunicazione”. Fim, Fiom e Uilm sostengono che “il management Sirti vuole tagliare di un quarto gli organici aziendali, in tutta Italia, malgrado non si possa parlare di crisi proprio quando sono ovunque in corso opere per lo sviluppo delle reti Internet: l’obiettivo è solo quello di far lievitare gli utili con il ricorso spregiudicato a esternalizzazioni e subappalti”.