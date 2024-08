Tutto pronto per l'anno scolastico che parte il 12 settembre

Scatta il conto alla rovescia per l’inizio dell’anno scolastico 2024/25. Al Liceo Mamiani di Palermo è tutto pronto per aprire le porte agli studenti il prossimo 12 settembre, quando la campanella annuncerà l’inizio dell’anno scolastico. Per genitori e studenti che ancora non hanno scelto la scuola da frequentare sono gli ultimi giorni nel segno dell’apprensione e dell’insicurezza. Il Liceo Mamiani a Palermo – scelta condivisa da centinaia di famiglie – ha l’antidoto giusto. “Con una storia di 115 anni – spiega la direttrice Alessandra Veronese – il nostro motto è sempre quello che ciascuno può leggere in una targa esposta all’ingresso del sito scolastico: “Entrate fanciulli qui si insegna, non si tormenta”.

Liceo Mamiani, “imparare senza essere tormentati”

“I ragazzi riscontrano con successo al Mamiani il piacere di imparare senza essere tormentati”, sottolinea ancora una volta Veronese. Con i corsi di Liceo Classico e scientifico “tradizionale”, il Mamiani è un istituto che punta alla formazione integrale dell’individuo con un approccio agli aspetti etici e morali e una visione open minded verso il mondo globale e le sue sfide.

“Al Mamiani la cura della persona viene prima di tutto”

“Il Liceo Mamiani offre attenzione particolare a tutti gli studenti, così come ogni scuola dovrebbe fare. Obbligo fondamentale di una didattica è assicurare una formazione ai nostri ragazzi per diventare dei cittadini. E per raggiungere questo obiettivo il nostro primo approccio è quello della cura della persona, prima di tutto. Lo facciamo dedicando la massima attenzione ad ogni ragazza o ragazzo che decide di iscriversi da noi, al Liceo Classico o allo Scientifico”, spiega Angelo Cinà, preside e docente del Liceo.

“Offriamo quell’attenzione particolare che va anche oltre il percorso di studi, accompagnando gli studenti al raggiungimento di una vera maturità, un percorso necessario per crescere con la consapevolezza di poter affrontare il mondo con la preparazione necessaria, culturale e morale”, continua Cinà.

Il Liceo Mamiani offre due indirizzi di studio, il Classico e lo Scientifico “tradizionale”; sono due corsi che si caratterizzano per fornire un livello di formazione molto alto: “è uno dei motivi della grande richiesta di iscrizioni che riceviamo ancora oggi a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico”, spiega il preside .

Una formazione integrata, si studia anche il Cinese

Quella del Liceo Mamiani è “una formazione integrata – continua il Preside Cinà – perché nei nostri percorsi è incluso un aspetto che noi riteniamo fondamentale. Molta attenzione la rivolgiamo allo studio delle lingue straniere. Noi offriamo un servizio in più: il conversatore in classe. Accanto al docente di lingua straniera, c’è anche un docente madrelingua che aiuta i ragazzi a comprendere realmente, creando delle competenze vere e concrete. Nei primi tre anni di corso, poi, si studia anche il cinese. Non soltanto la lingua ma anche le tradizioni e la cultura di quella nazione”.