Il liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci di Palermo si è mobilitato in favore delle persone svantaggiate che ruotano attorno all’istituto.

“Insieme alla cooperativa sociale Al Reves di Palermo, stamani abbiamo consegnato un sacchetto di prodotti buoni ed etici di “Libera Terra” – ha detto il dirigente dell’istituto Matteo Croce – Tutto ciò è frutto di un progetto dal titolo : Sprint!- La scuola con una marcia in più, che intende fare della scuola un luogo di riferimento per il territorio, presidio di legalità e giustizia sociale”.

Non solo prodotti ma anche materiale informatico per garantire a tanti il diritto allo studio. “Infine, insieme al Comando della Stazione dei Carabinieri di Palermo-Oreto, abbiamo provveduto a consegnare alcuni tablet ai nostri ragazzi in difficoltà con il collegamento per la didattica a distanza – aggiunge il dirigente – Un grazie di cuore da parte di tutta la nostra comunità scolastica, ai militari, in particolare a tutti i componenti della Stazione-Oreto e al Comandante, maresciallo Capo Giovanni Girgenti”.