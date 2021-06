Come avviare una start-up

Gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo a Scuola d’Estate

di Palermo a Scuola d’Estate Via il progetto Smart Well-Being Camp

Obiettivo ampliare e sostenere l’offerta formativa col potenziamento degli apprendimenti

Gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo a Scuola d’Estate grazie al progetto Smart Well-Being Camp che si pone l’obiettivo di ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche e finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’ Unione Europea del 22 maggio 2018.

Sport e laboratori per una settimana

Gli studenti partecipanti, guidati da docenti esperti nei diversi ambiti, saranno impegnati per 7 giornate, dal 28 giugno al 4 luglio al “Costa degli Ulivi – Torre Normanna” di Altavilla Milicia (Palermo), che offre la possibilità di fruire degli impianti sportivi, teatrali, artistici, laboratoriali al chiuso e all’aperto, nonchè di effettuare in un contesto naturalistico, di particolare bellezza, campionamenti nell’ambito della biologia marina ed esperimenti scientifici di matematica e fisica.

Imparare facendo

I moduli didattici saranno svolti dai 110 studenti partecipanti in setting immersivi di tipo esperienziale residenziale , prevalentemente all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, e le logiche del “learning by doing” (imparare facendo), con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni interpersonali.

Come avviare una start-up

Il momento conclusivo dei percorsi vedrà la presentazione da parte dei diversi gruppi delle start-up progettate e la restituzione da parte di esperti nei diversi ambiti e costituirà il momento della ripartenza dell’anno scolastico con la promozione, lo sviluppo, la fortificazione delle competenze personali e di relazione, delle competenze di Problem solving, consapevolezza culturale e imprenditoriale, perchè ciascuno sappia trovare in sé la chiave di sviluppo dei propri talenti.