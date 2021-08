Lido trasformato in discoteca la notte sequestrato a Isola delle Femmine

Nuovi Tram a Palermo, criticità e fondi a rischio, ecco i nodi da risolvere (FOTO)

Ok dal del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, ma non mancano le critiche al progetto tram. Tre i nodi critici: il piano parcheggi, la nuova viabilità a piazza Einstein e via Libertà pedonale. "Incongruenze progettuali" e "forti perplessità". Costo 275 milioni, per 53 mesi complessivi. S...