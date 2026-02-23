C’è il lieto fine per i gatti di Gioacchina, la “gattara” con una cinquantina di gatti per la quale erano scattate proteste e problemi fino ad indurre il Comune di Palermo ad emanare una ordinanza che le impedisce di tenerne più di dieci.

Una casa per i gatti eccedenti ma dovrà mantenerli sempre lei

Adesso è stata emessa una nuova Ordinanza, la numero 17 del 20.02,2026, con la quale il Comune ha provveduto allo spostamento dei felini eccedenti il numero di 10, in via temporanea e provvisoria, presso una struttura comunale utilizzando l’area appositamente dedicata ed obbligando la stessa Sig.ra Gioacchina al mantenimento a proprie spese dei gatti trasferiti, con espresso riferimento alla fornitura di cibo ed acqua, alla pulizia degli spazi interni ed esterni ad essi dedicati, nonché alla cura della loro igiene, provvedendo a farsi carico economicamente di ogni eventuale spesa che possa rendersi necessaria per tutte le esigenze sanitarie che possano sopraggiungere.

La Polizia Municipale controllerà ogni mese

L’Ordinanza prevede, inoltre ad incaricare il Nucleo Benessere Animale della Polizia Municipale dell’accertamento domiciliare periodico, con cadenza almeno mensile, al fine di verificare il numero dei felini presenti presso l’immobile della signora Gioacchina che non deve essere superiore alle 10 unità.

Ferrandelli: “Una storia che si chiude senza vincitori ne vinti”

“La storia dei gatti di Gioacchina e del loro condominio si conclude oggi senza né vincitori né vinti. Abbiamo trovato una soluzione che concilia il benessere degli animali con quello di tutte le persone coinvolte, con l’augurio che si possa, da oggi, tornare ad una normalità desiderata, che ci consentirà di fare ulteriori passi avanti nell’interesse di tutti” dice l’assessore comunale al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli in chiusura di una vicenda per certi aspetti surreale.