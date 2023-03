“Donazione e trapianto di organo: l’importanza della cultura del dono”. Questo il titolo della giornata di informazione e riflessione sul tema della donazione di organi che si svolgerà venerdì 31 marzo alle 10.30 nell’Aula Teatro del Convitto Nazionale Giovanni Falcone, in Piazza Sett’Angeli 3. L’evento, promosso dal Policlinico “Paolo Giaccone” in collaborazione con il Convitto nazionale “Giovanni Falcone”, è la prima espressione pubblica del tavolo tecnico sulla donazione di organi promosso dall’Azienda ospedaliera universitaria con il contributo del mondo scientifico e del sostegno delle Istituzioni siciliane.

Il tavolo tecnico per la donazione degli organi

Introdurrà i lavori Cettina Giannino, Rettrice del Convitto “Giovanni Falcone”. A seguire l’intervento del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che parlerà del valore della donazione d’organi e del ruolo della Regione. Parteciperanno, pronunciando una dichiarazione di intenti, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana Ignazio Portelli, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri, l’Assessore regionale della Salute Giovanna Volo, il Commissario straordinario del Policlinico Salvatore Iacolino, il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Giorgio Battaglia, il Presidente della Scuola di Medicina Marcello Ciaccio, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Salvatore Amato, il Direttore dell’ISMETT Angelo Luca, il Presidente dell’ERSU Michele D’Amico.

Il progetto “Conoscere per donare”

Nel corso di questa prima sessione verrà, inoltre, presentato il progetto di sensibilizzazione “Conoscere per donare”, che si svilupperà in diverse tappe sul territorio siciliano a medio e lungo termine, promosso dal Policlinico in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, la Scuola di Medicina, l’ERSU, il Comune, il CRT Sicilia, l’ISMETT, l’Ordine dei medici e l’Ambulatorio medico universitario. L’incontro proseguirà con una sessione divulgativa volta alla responsabilizzazione della collettività, a partire dagli studenti. Un’equipe di esperti formata dal direttore dell’Unità operativa Terapia Intensiva post operatoria e Neurorianimazione del Policlinico Maurizio Raineri, dal direttore del servizio di Anestesia e sala operatoria dell’ISMETT Gaetano Burgio, dal direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS Civico e del Coordinamento CRT Vincenzo Mazzarese e dalla psicologa del CRT Elena Massihnia, approfondirà le molteplici tematiche in merito a donazione e trapianti di organi, delineandone confini e orizzonti. Quindi gli studenti avranno l’occasione di confrontarsi con gli addetti ai lavori, porre domande e avviare un dibattito conoscitivo.

Le testimonianze

Un momento di particolare coinvolgimento emotivo sarà rappresentato da due testimonianze, quella del padre di un ragazzo donatore di organi, ex alunno del Convitto, e di una donna trapiantata di rene. L’incontro si concluderà con la proiezione di uno spot realizzato dal CRT.