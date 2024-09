Sono da poco terminate le operazioni di soccorso ad Alcara Li Fusi, per il grave incidente stradale avvenuto nella notte del 23 settembre 2024, che ha visti coinvolti tre giovani a bordo di un fuoristrada che accidentalmente è finito in un dirupo. È Intervenuta la Squadra VF del Distaccamento di S.Agata di Militello, con il supporto dell’elicottero VF “Drago 142”.

Purtroppo uno dei tre occupanti è deceduto, un altro è risultato illeso e uno ferito in codice rosso il quale è stato issato a bordo dell’elicottero, da personale elisoccorritore, trasportato in piazzola adibita a campo sportivo e affidato a personale sanitario 118 presente sul luogo dell’accaduto. Successivamente si è provveduto al ricovero, in prognosi riservata, al Policlinico di Messina tramite elicottero del 118. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

La vittima è un giovane di San Marco d’Alunzio

La vittima è un giovane originario di San Marco d’Alunzio. L’altro giovane che si trovava con lui a bordo del mezzo è rimasto gravemente ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanze del 118, vigili del fuoco, elicottero e carabinieri della stazione locale.

Drammatico incidente, muore ragazzo di 15 anni, altri tre feriti

Gravissimo incidente stradale autonomo, poco dopo le 5:00 di questa mattina, sulla Strada Statale 288 in territorio di Ramacca. Il bilancio è pesante: un morto e tre feriti.

La vittima è un 15enne che viaggiava a bordo di un’auto con all’interno, in totale, 4 persone tutte di Ramacca. Il conducente della macchina, un’Audi Q5, che viaggiava in direzione Ramacca, dopo aver perso il controllo per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada ribaltandosi. Sul posto successivamente sono arrivati i soccorsi.

Il personale sanitario del 118 nulla ha potuto fare per il 15enne che sarebbe deceduto sul colpo. Gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Per estrarre dalle lamiere uno di loro è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri.